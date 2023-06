Neue Pläne für das Gewerbegrundstück neben USM in Bühl

Notartermin vergangenen Montag: Die Grossmann Group entwickelt neue Perspektiven für ein 9.000 Quadratmeter großes Grundstück in Bühl direkt neben dem Hauptsitz von USM. Mit der Stadt Bühl sind mehrere Varianten im Gespräch

Die Grossmann Group und USM haben sich in dieser Woche beim Notar getroffen. Dabei ging es um ein Grundstück mit 9.000 Quadratmetern Fläche direkt neben dem Verwaltungshauptsitz von USM in Bühl an der B3. Investor und Architekt Jürgen Grossmann sagt: „Wir freuen uns darauf, im Einklang mit allen Beteiligten die beste Lösung für diese attraktive Fläche zu finden. Noch sind verschiedene Lösungen im Gespräch.“



In die Planungen einbezogen ist auch Bühls Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier. Als künftige Nutzung vorstellbar sind laut Bergmaier und Grossmann ein Kindergarten, zwei Verwaltungsgebäude oder auch ein Boarding House. Bergmaier dazu: „Für alle diese Optionen gibt es in Bühl Bedarf. Wir freuen uns auf ein gutes Stück Architektur an diesem prominenten Ort mit guter Sichtbarkeit und ein Projekt, das die Stadt und den Wirtschaftsstandort weiter stärkt.“



Den Standort in Bühl eröffnete 1975 die USM-Tochtergesellschaft USM Haller unter Paul Schärer, der USM zu dem designorientierten Industrieunternehmen neu ausrichtete, als das es heute weltweit bekannt ist. Für das Grundstück neben dem Verwaltungsgebäude hatte USM zunächst eigene Pläne bezüglich eines Montagestandorts. Bühl blieb allerdings Verwaltungshauptsitz und die Montage für Europa und die Exportmärkte wurde 2017 in Leipzig angesiedelt; das Grundstück in Bühl wäre dafür zu klein gewesen.