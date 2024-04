Raritäten aus Murano Glas – Peter Grünbaum verkauft seine besten Stücke

Schönheit: Eine atemberaubende Vase, die mit Mosaiksteinchen aus Murano Glas verziert ist, das im Licht schimmert und einen bezaubernden Glanz erzeugt. Ihre organische Form und die feinen Verzierungen machen sie zu einem wahren Blickfang.Paolo Venini (Italiener, 1895-1959) Seltene Dame-Murrine-Vase, Modell 3904, um 1953, Venini & C. Murrine-Glas, 21,6 x 14,6 cm, 3-zeiliger Säurestempel; siehe Wright20 69'000$Diese Vase besticht durch ihre geschwungene Form und die kunstvoll miteinander verschlungenen Linien, die eine harmonische und doch dynamische Ästhetik schaffen. Ihre leuchtenden Farben und die sorgfältige Verarbeitung machen sie zu einem Meisterwerk.Eine seltene„Coppa delle Mani“ vonTomaso Buzzi (1900-1981), Modell Nr. 3416. Laguna-Glas mit aufgelegtem Blattgold ausgeführt von Venini & C., Murano, Italien. 22 x 34 cm (Durchmesser) signiert mit zweizeiligem Säurestempel auf der Innenseite der Schale „venini murano“ siehe (gleiches Stück in einer anderen Farbe, verkauft für 275.000 GBP ):Mit einer irisierenden Oberfläche, die in verschiedenen Farbtönen schimmert und changiert, fängt diese Vase das Licht auf magische Weise ein. Ihre elegante Silhouette und ihr raffiniertes Design zeugen von der Handwerkskunst der Murano-Glasmacher.Fulvio Bianconi (1915-1996), Vase aus der Serie „A Macchie“, ca. 1950 hergestellt von Venini & C., Murano, Italien 38,5 x 10 cm. signiert mit dreizeiligem Säurestempel „venini murano ITALIA“Inspiriert von antiken Formen, strahlt diese Vase eine zeitlose Eleganz aus. Ihr klassisches Design und die kunstvollen Details der Oberflächenbehandlung lassen sie wie ein kostbares Museumsstück wirken.Carlo Scarpa (1906-1978), eine monumentale „Battuto“-Vase, ca. 1942. Modell Nr. 3932 B, mundgeblasenes Glas mit Battuto-Oberfläche ausgeführt von Venini & C., Murano, Italien 30 x 79 cm (Umfang), signiert mit zweizeiligem Säurestempel „venini murano“ (verkauft für 65.000 GBP) siehe:Diese Vase verkörpert die Innovation und Kreativität der modernen Murano-Kunst. Mit ihrer abstrakten Formgebung und den unkonventionellen Farbkombinationen bricht sie mit traditionellen Konventionen und setzt neue Maßstäbe in der Glaskunst. Die Sinnliche Schönheit: Mit ihrer geschwungenen Linienführung und den sanften Kurven strahlt diese Vase eine sinnliche Anmut aus. Ihre transparente Oberfläche und die zarten Farbnuancen verleihen ihr eine beinahe poetische Qualität.ausgeführt von Maestro Andrea Zilio und Maestro Giacomo Barbini, mundgeblasene Glasmurrine, Granulat- und Pulvereinsätze, teilweise Inzisen und polierte Oberfläche, ca. 25 x 20 cm. signiert und datiert Yoichi Ohira m° a. Zilio m° g. Barbini 1/1 Unico Muranomit realem Venedig BezugThomas Stearns (1936-2006), Doppelte ovale Vase aus Incalmo-Glas mit asymmetrischem Ausguss, senfgelbem Glasboden und schwarzer anthrazitfarbener Glasplatte, hergestellt von Venini & C., Murano, Italien 15,5 x 13,5 x 12 cm (Basis), signiert mit dreizeiligem Säurestempel „venini murano ITALIA“Diese sechs Murano-Vasen aus dem 20. Jahrhundert sind nicht nur kunstvolle Objekte, sondern auch Zeugnisse einer reichen Tradition und eines erlesenen Geschmacks. Sie stehen für die zeitlose Schönheit und das unvergleichliche Können der Murano-Glasmacher und bereichern die Sammlung von Peter Grünbaum um ihre einzigartige Präsenz. https://1000-objekte.ch/de/products/the-murano-glass-collectors-handbook

