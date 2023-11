Muranoglas als Wertanlage – Einzigartigkeit macht sich bezahlt

Venedig gilt als Wiege der mitteleuropäischen Glasherstellung. Die vorgelagerte Insel Murano verdankt ihre bis heute behauptete Stellung als Heimat einiger der bedeutendsten Glaskünstler sowie als Namensgeber für das weltweit wohl bekannteste Material für Vasen und andere Glasobjekte dem Brandschutz. Ende des 13. Jahrhunderts wurden alle Glasöfen auf die Insel verlegt, um damit die Gefahr für die wachsende Bevölkerungszahl der Regionalhauptstadt zu eliminieren. In den folgenden Jahrhunderten wurde Murano zum Synonym für einzigartige Expertise und Kunstfertigkeit im Umgang mit dem vielseitigen Material. Objekte aus Muranoglas sind bis heute für Liebhaber und Sammler unverwechselbar und aufgrund seiner Qualität, seiner Reinheit und Struktur, seiner Stabilität und Merkmalen wie Glanz und Transparenz der Farben im wahrsten Sinne Objekte einer unstillbaren Begierde.Aus seiner Einzigartigkeit und Beliebtheit ergibt sich, wie bei anderen Objekten der Kunstgeschichte, auch für das Muranoglas eine weitere Perspektive mit Einfluss auf die Nachfrage: die Wertentwicklung. Einfach ausgedrückt: Was schön, exklusiv und selten ist, besitzt auch als Wertanlage oft Potenzial – sowohl im Werterhalt als auch zur Wertsteigerung. Ob und unter welchen Voraussetzungen ein Objekt aus Muranoglas das Zeug zur Wertanlage hat, erklärt Peter Grünbaum, seit frühester Jugend passionierter Sammler mit verschiedensten Vorlieben für Schönes und Seltenes und seit 30 Jahren im Bann der Themen Glas und Design. Obwohl aus seinen Händen in der Zwischenzeit mehr als 4.000 Glas-Raritäten sowie Design- und Lichtobjekte neue Besitzer gefunden haben, umfasst seine Sammlung heute noch rund 6.000 Objekte, darunter eine große Vielfalt an Objekten aus Muranoglas von verschiedenen Künstlern aus unterschiedlichen Epochen sowie Licht, Porzellan und Keramik.Herr Grünbaum, sammeln Sie selbst Muranoglas als WertanlageAber ist Muranoglas denn nun eine sinnvolle Wertanlage?Tomaso Buzzi (1900-1981) , „Coppa delle Mani“, 1932 Modell Nr. 3416Was empfehlen Sie Interessierten also?