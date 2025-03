Die Schätze von Murano: einzigartige Glasobjekt in der privaten Sammlung von Peter Grünbaum

Glas fasziniert den Menschen seit mehr als 3.000 Jahren. Insbesondere die Lichtdurchlässigkeit des Werkstoffs, in Kombination mit den über Jahrhunderte perfektionierten Möglichkeiten der Formgebung, stellen Glas in der Kunstgeschichte auf eine Stufe mit der Bildhauerei und anderen Formen des epochenübergreifenden künstlerischen Ausdrucks. Seiner Haltbarkeit, im Kontrast zu seiner buchstäblichen Zerbrechlichkeit, verdanken wir archäologische Funde, die im Bereich der Glasgefäße bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen.Über die Jahrhunderte hinweg finden sich in verschiedenen Epochen immer wieder herausragende, die Zeiten überdauernde Phasen mit charakteristischen Formen der kunstvollen Glasverarbeitung und mit ihnen verbundenen Regionen und Künstlern. Herausstechend ist hier nicht zuletzt die venezianische Glastradition, deren Wurzeln bis ins 7. vorchristliche Jahrhundert zurückreichen. Seit dem 12. Jahrhundert steht der Name der Inselgruppe Murano, nordöstlich der Altstadt von Venedig, stellvertretend für bis heute von Kennern weltweit gesuchte und nicht selten teuer bezahlte Glasobjekte. Ihnen gilt das Muranoglas aufgrund seiner Formen und Farben und selbst durch seine Unvollkommenheit als absolut einzigartig. So einzigartig, dass es vor allen Dingen die Leidenschaft passionierter Sammler entfacht.Einer dieser Sammler ist Peter Grünbaum. Bevor der Schweizer im Jahr 2005 seine Karriere als Marketingverantwortlicher in internationalen Konzernen und seine eigene Marketingagentur nach drei Jahrzehnten an den Nagel hängte und sich auch beruflich vollkommen seiner Sammelleidenschaft widmete. hatte er bereits auch als Sammler einiges geleistet. Der Verkauf der zuvor über Jahre aufgebauten Spielzeugrobotersammlung, mit mehr als 1.200 Objekten, an den Gründer des Vitra Design Museums in Weil am Rhein, Rolf Fehlbaum, war hierbei nur ein bemerkenswerter Meilenstein.Obwohl die Objekte aus Muranoglas nur eine von vielen Kategorien der als „1000 Objekte“ bekannten Sammlung Grünbaums sind, zählen sie dennoch zu den herausragendsten Stücken der mittlerweile über 6.000 Objekte umfassenden Kollektion. Zwar bietet Grünbaum die über Jahre gesammelten Vasen und anderen Raritäten aus Muranoglas zum Verkauf an, doch durch die Übernahme weiterer Sammlungen wurde sein Bestand immer wieder ergänzt.Aktuell stehen mehr als 200 Objekte – Vasen, Schalen und Skulpturen aus den Werkstätten der Meister der Glasverarbeitung, aus den 30er und 40er Jahren sowie aus neuerer Zeit, von den 50ern bis in die 70er Jahre, auf der Website 1000-objekte.ch zum Verkauf.Zusammen mit anderen Sammlerstücken aus dem Bereich Möbel- und Lichtdesign sowie unterschiedlichsten Raritäten vom Zigarettenbildchen bis zum Pirelli-Kalender arrangiert Grünbaum Teile seiner Sammlung immer wieder neu in seinen eigenen vier Wänden in Zürich. Neben zahlreichen Bildern und Videos auf seiner Website lädt Peter Grünbaum Interessierte und potenzielle Käufer gerne auf Anfrage ein, sich selbst ein Bild von der Einzigartigkeit seiner Sammlung zu machen und so zumindest im Ansatz zu verstehen, wie aus Gefallen Sammelleidenschaft entstehen kann.