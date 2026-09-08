Bedeutende Murano-Glassammlung aus europäischem Privatbesitz wird zugänglich
Rund 300 Werke von musealer Qualität und tausende weitere Objekte – darunter Arbeiten von Carlo Scarpa, Fulvio Bianconi, Napoleone Martinuzzi, Ercole Barovier, Paolo Venini und weiteren bedeutenden Namen der Murano- und Designgeschichte
Die Sammlung umfasst rund 300 Werke von musealer Qualität sowie tausende weitere Objekte. Mit großem Gespür für Qualität, Seltenheit und Design zusammengetragen, enthält sie zahlreiche Stücke, die heute auf dem freien Markt nur noch selten zu finden sind.
Ein Lebenswerk wird weitergegeben
Im Alter von 76 Jahren hat sich der Sammler Peter Grünbaum entschlossen, seine über Jahrzehnte gewachsene Sammlung in neue Hände zu geben. Einzelwerke, ausgewählte Werkgruppen und – bei entsprechendem Interesse – die Sammlung als Ganzes stehen zum Verkauf.
Vertreten sind unter anderem:
Carlo Scarpa · Fulvio Bianconi · Napoleone Martinuzzi · Yoichi Ohira · Ercole Barovier · Nico Barovier · Paolo Venini · Thomas Stearns · Tomaso Buzzi · Dino Martens · Pablo Picasso
sowie zahlreiche weitere bedeutende Künstler, Designer und Glasmacher.
Provenienz und Authentizität
Die Sammlung umfasst Werke mit Provenienzen aus renommierten privaten Sammlungen, Galerien und Institutionen, darunter Battista „Pinin“ Farina (Pininfarina), Robert Guerlain, M. Albarelli, Galerie Sanske und der Pauly Sample Room.
Alle Werke werden nach bestem Wissen und Gewissen als authentische Originale angeboten. Zahlreiche Stücke wurden von anerkannten Experten geprüft.
Private Besichtigungen sind nach Vereinbarung möglich. Vertrauliche Anfragen sind willkommen.
Eine Auswahl der Werke ist erhältlich unter:
www.1000-objekte.ch