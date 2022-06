Improtheater im Grimm's Hotel in Teltow

Theater & Kultur vor den Toren Berlins – so möchte das familiengeführte Grimm’s Hotel in Teltow die Region rund um Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf unterstützen. Die Hotelgruppe bietet am 08. Juli 2022 in Zusammenarbeit mit dem Improtheater „Die Zuckerschnuten“ einen unterhaltsamen Theaterabend in Teltow an.



„Wir verwenden einen Spiegel, um unser Gesicht zu sehen. Wir brauchen Kunst, um unsere Seele zu sehen.“ (G. B. Shaw)



Am Freitag, dem 08. Juli 2022 tritt das Improtheater-Ensemble von „Die Zuckerschnuten“ um 19:30 Uhr im Grimm’s Hotel in Teltow auf. Die Spieldauer liegt bei circa 2 x 45min und verspricht viel Abwechslung und Unterhaltung für die Gäste. Es ist ein weiterer Kulturtermin im Grimm’s Hotel. Nach diversen Bestseller-Lesungen mit der Stadtbibliothek Teltow sowie Märchentheater mit dem Galli Theater nun also ein weiteres Angebot für die Region. Die Tickets werden ausschließlich über die Hotelrezeption verkauft und liegen im Vorverkauf bei 10€ pro Person. An der Abendkasse werden die Tickets 12€ pro Person kosten. Die Karten können an der Rezeption im Grimm’s Hotel Berlin-Potsdam erworben werden. Bei Fragen können sich Interessenten unter 030 25 8008 2000 oder berlin-potsdam@grimms-hotel.de melden.