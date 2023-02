Nachhaltigkeit in der Zugspitzregion – Hotel Riessersee mit GreenSign Level 4 zertifiziert

Natur. Sport. Gemütlichkeit. – ist das Motto des in Garmisch-Partenkirchen gelegenen Hotels Riessersee. Sein nachhaltiges Engagement für Natur und Menschen ließ sich das Traditionshaus nun vom GreenSign Institut bestätigen.