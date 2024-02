Nachhaltige Gastfreundschaft: Ein Blick hinter die Kulissen

Wahnsinn, wir sind in das Jahr 2024 mit fast 800 Unternehmen gestartet, die aktuell mit GreenSign zertifiziert sind bzw. sich gerade im Zertifizierungsprozess befinden! Knapp 10 Jahre nach Erstentwicklung des Zertifizierungssystems und nach vielen Jahren der mühevollen Etablierung in der Branche sind wir stolz über die Präsenz, die wir als Marktführer im Dach-Raum errungen haben.Die individuellen, nachhaltigen Erfolgsgeschichten unserer Kunden und Partner sind durch unglaublich viel Kreativität, Innovation und Tatendrang geprägt. Grundsätzlich ist es doch so, dass Nachhaltigkeit kein Hexenwerk und mit dem richtigen Leitfaden (#greensignkatalog) leicht und individuell umsetzbar ist.In einer Welt, in der Nachhaltigkeit nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit ist, spielen vor allem Hotels eine entscheidende Rolle beim Schutz unserer Umwelt und beim Vorantreiben gesellschaftlichen Wandels. Die Branche gibt bereits wertvolle Impulse für einen nachhaltigen Wandel. Lasst uns einen Blick auf vier inspirierende Beispiele von Hoteliers werfen, die beweisen, dass ein nachhaltiger Ansatz nicht nur möglich, sondern auch äußerst erfolgreich sein kann. Nachahmen ausdrücklich erwünscht! Lass’ dich inspirieren!Bei Coffee Fellows Hotels steht Nachhaltigkeit auf der Speisekarte – buchstäblich. Von regionalen Lieferketten bis hin zu Bio-Müsli und veganen Alternativen setzt das Unternehmen auf ein gesundes, umweltfreundliches Frühstücksbuffet. Sven Ernst, Geschäftsführer Operations Einkauf bei Coffee Fellows Hotels, betont die Wichtigkeit eines nachhaltigen Angebots und die positive Resonanz der Gäste auf diese Maßnahmen.„Wir achten bei unseren Lieferanten darauf, wie nachhaltig diese wirtschaften, entsprechend unseren eigenen Grundsätzen. Wo immer es möglich ist, beschaffen wir das Produkt aus der Region. In fast jedem unserer Häuser gibt es einen lokalen Metzger und eine lokale Käserei sowie einen lokalen Gemüsehändler, die manchmal sogar Bioprodukte liefern. Auch alle unsere Müsli-Zutaten sind fast ausschließlich in Bioqualität. Für den gesunden Start in den Tag sind auch verschiedene Bowls sowie vegetarische und vegane Produkte im Angebot. Das Thema veganes Frühstücksangebot hat in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert und wird ständig weiterentwickelt. Derzeit testen wir veganes Rührei. Unsere Produkte auf dem Frühstücksbuffet sollen so nachhaltig als möglich hergestellt sein, um unseren Gästen ein gesundes und innovatives Frühstück anzubieten.“ About Coffee Fellows Hotels : Stefan Tewes gündete mit seiner Krau Kathrin vor über 20 Jahren die Coffeeshop-Kette Coffee Fellows mit inzwischen 250 Standorten. Seit fünf Jahren führt das Familienunternehmen zusätzlich auch eigene Hotels – die Idee dahinter: Wenn man bei Coffee Fellows frühstücken kann, warum dann nicht auch direkt übernachten? Die inzwischen 9 Hotels in ganz Deutschland sind bereits bzw. werden künftig mit dem GreenSign Hotel zertifiziert.Die Familux Resorts haben es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur für ihre Gäste, sondern auch für ihre Mitarbeiter ein nachhaltiges Umfeld zu schaffen. Florian Mayer berichtet von eindrucksvollen Projekten, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck minimieren.„Wir haben zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und sind stolz auf unsere bisherigen Erfolge. Unser größtes Projekt sind die über 100 Elektroautos, die wir unseren Mitarbeitern für die Fahrten zur Arbeit, aber natürlich auch für private Zwecke zur Verfügung stellen. Dennoch ist dies nur ein Teil unserer Bemühungen, ein nachhaltiges Arbeitsumfeld in den Familux Resorts zu schaffen. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und fördern dies durch Weiterbildungen, die Möglichkeit einer 4-Tage-Woche, die Unterbringung der eigenen Kinder im Kinderclub und vieles mehr.“: Florian und Julian Mayer haben das 1988 gegründete Familienunternehmen im Jahr 2023 von ihren Eltern übernommen und führen die Tradition und die Spezialisierung auf die Zielgruppe Familien mit Kindern fort. Für ihr nachhaltiges Engagement wurden alle 4 Resorts in Deutschland und Österreich mit dem GreenSign Hotel Level 4 ausgezeichnet.Jennifer Schönau vom AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt beobachtet eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Angeboten unter den Gästen. Positive Rückmeldungen und eine steigende Buchungsrate bestätigen den Trend, dass Nachhaltigkeit ein entscheidendes Kriterium für viele Reisende geworden ist.„Unsere Gäste reagieren äußerst positiv auf unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Bei Gruppenanfragen wird gezielt nach der Nachhaltigkeit des Hotels gefragt, was deutlich macht, dass dieses Thema für viele Menschen von großer Relevanz ist. Wir haben beispielhaft im Bereich unseres Frühstücksbuffets und der Verwendung regionaler Produkte bedeutende Veränderungen vorgenommen und erhalten dafür tolles Feedback von unseren Gästen. Auch für Contracting-Kunden spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Wir verzeichnen einen erfreulichen Trend mit einer steigenden Anzahl gebuchter Zimmer, der mit dem wachsenden Interesse an nachhaltigen Angeboten einhergeht.“ About: Althoff Hotels : Das AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt gehört zur Althoff Gruppe, die unter dem Leitmotiv „A Green Promise“ ihr Engagement für Nachhaltigkeit stärkt. GreenSign unterstützt alle drei Marken des Unternehmens bei der Implementierung einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie. Alle 16 Häuser der Marken Althoff Collection, AMERON Collection und URBAN LOFT sind bereits GreenSign zertifiziert.Das Hotel Schwarzwald Panorama mit Stephan Bode an der Spitze sieht sich als Pionier in der nachhaltigen Hotelbranche. Mit innovativen Konzepten wie den Circular Living Zimmern zeigt das Hotel, wie Nachhaltigkeit praktisch umgesetzt und gleichzeitig ein neuer Standard für die Branche gesetzt werden kann.„Die Zukunft der Hotelbranche erfordert nachhaltiges Denken und Handeln. Wir verstehen uns als Vorreiter in nachhaltiger Unternehmensführung und unser Engagement wird durch unsere aktuellen Erfolge unterstrichen. 2023 haben wir es ins Finale der Top 3 beim deutschen Nachhaltigkeitspreis und unter die Top 5 des deutschen Tourismuspreises geschafft, was unseren zukunftsweisenden Weg als Pionier und Trendsetter der Branche erneut eindrucksvoll bestätigt. Wir setzen nicht nur auf unser mehrfach zertifiziertes Nachhaltigkeitskonzept, sondern streben kontinuierlich nach neuen Perspektiven und Technologien. Der Aufbau eines Netzwerks mit Branchenpartnern, Lieferanten und Experten ist für uns essentiell, da Nachhaltigkeit eine gemeinschaftliche Anstrengung ist, die ständige Weiterentwicklung erfordert.In unseren Circular Living Zimmern steckt bereits Zukunft drin! Hier haben wir sorgfältig Stoffe und Möbelstücke ausgewählt, die regenerativ wirken. Das zirkuläre Zimmerkonzept ist flexibel und anpassungsfähig, ob bei Renovierungen, Sanierungen oder Neubauten. Es markiert einen wichtigen Meilenstein in der Hospitality-Industrie, insbesondere im Hinblick auf das 1,5-Grad-Ziel und den European Green Deal. Durch die Verwendung von kreislauffähigen Materialien und Komponenten leisten wir unseren Beitrag zur Schonung von Ressourcen und zur Reduzierung von CO2-Emissionen in der Herstellung. Unsere Vereinbarungen mit Lieferanten und Herstellern sichern die Rücknahme und das Recycling der verbauten Materialien. Unser Engagement für Nachhaltigkeit zeigt, dass Hotels eine aktive Rolle bei der Verwirklichung unserer Umweltziele spielen können. “ About: Schwarzwald Panorama: Im idyllischen Bad Herrenalb wurde eine revolutionäre Idee Wirklichkeit. Stephan Bode, geschäftsführender Inhaber des Hotels Schwarzwald Panorama, wollte das Thema Nachhaltigkeit auf ein neues Level heben und Vorreiter in der Transformation zur Kreislaufwirtschaft werden. Er war Impulsgeber der GreenSign Circular Zertifizierung. Seine neuen Cicular Living Zimmer waren die allerersten, die mit GreenSign Circular ausgezeichnet wurden.Fritz Pattis von der Medeco Cleantec GmbH verdeutlicht, wie die Zusammenarbeit zwischen der Zulieferer-Industrie und Zertifizierern wie GreenSign echte Veränderungen bewirken kann. Sein „Green Cleaning Concept“ steht exemplarisch für Lösungen, die Umwelt und Gesundheit gleichermaßen zugutekommen.„Unsere Partnerschaft mit GreenSign hat es uns ermöglicht, das Bewusstsein für die Vorteile der chemiefreien Reinigung in der Hotelbranche zu schärfen. Mit unserem „Green Cleaning Concept“ sind wir stolz darauf, Technologien und Lösungen anzubieten, die nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich sind. Die Zusammenarbeit mit GreenSign öffnet uns Türen zu Hotels, die sich aktiv für eine nachhaltigere Zukunft engagieren. Das Feedback, das wir erhalten, ist überwältigend: Hotels berichten von einer verbesserten Raumluftqualität, zufriedeneren Gästen und einem motivierten Personal, das sich über die gesundheitlichen Vorteile unserer Produkte freut. Diese Partnerschaft betont, wie Industrie und Zertifizierungsorganisationen zusammenarbeiten können, um echte Veränderungen voranzutreiben und gleichzeitig höchste Standards in puncto Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten.“ About: Medeco Cleantec: Der GreenSign Community Partner bietet Geräte, Produkte, Services und Schulungen rund um das Thema Green Cleaning, also umweltbewusstes und nachhaltiges Reinigen und Desinfizieren ohne chemische Mittel. Das Herzstück des Konzepts sind die sogenannten Microcleaner, also Reinigungsgeräte, die ausschließlich auf Basis von Microtrockendampf reinigen und absolut keimfreie Oberflächen ohne jegliche Rückstände hinterlassen.Wenn diese Geschichten uns eines zeigen, dann dass jeder im Hotelgewerbe etwas bewegen kann. Es ist beeindruckend, was bereits erreicht wurde – von lokalen Bio-Produkten beim Frühstück bis hin zu Elektroautos fürs Team. Und das Beste? Gäste lieben es und die Umwelt profitiert auch. Also, egal wo dein Hotel in der Nachhaltigkeit steht: Es ist nie zu spät, sich weiter zu entwickeln. Jeder kleine Schritt zählt und macht einen Unterschied. Unser GreenSign Team unterstützt dich und geht diesen Weg gemeinsam mit dir und deinen Mitarbeitern. Lasst uns die Hotellerie gemeinsam ein bisschen grüner machen – für unsere Erde und die nächsten Generationen. Auf geht’s!