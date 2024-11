GreenSign und Schlosshotel Blankenburg fördern Nachhaltigkeit durch gemeinsame Baumpflanzaktion im Harz

Unter der Anleitung von Förster André Salomon wurden 1.300 Lerchen, 25 Kirschblüten und 50 Bergahorn in die Erde gesetzt – ein wichtiger Beitrag für die nachhaltige Aufforstung der Region. Die Aktion ist Teil eines umfassenden Projekts, bei dem über das Jahr hinweg insgesamtgepflanzt werden. Die Initiative wird vom Berliner, dem Schlosshotel Blankenburg und deren Partnern getragen. Sie unterstützt dabei das Nachhaltigkeitskonzept des GreenSign zertifizierten Schlosshotels Blankenburg.„Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie“, betont, Geschäftsführerin des GreenSign Instituts. „Mit der Baumpflanzaktion möchten wir nicht nur der Natur etwas zurückgeben, sondern auch das Bewusstsein für den Klimaschutz schärfen. Es ist großartig, gemeinsam mit engagierten Partnern wie dem Schlosshotel Blankenburg und unserem Team an einem so bedeutenden Projekt zu arbeiten.“Die Pflanzfläche, vorbereitet durch Förster André Salomon und sein Team, soll künftig einen widerstandsfähigen Mischwald beherbergen. Dieser trägt dazu bei, Monokulturen zu stabilisieren und die Artenvielfalt zu fördern. Salomon schulte die Teilnehmer vor Ort, um sicherzustellen, dass die Setzlinge bestmöglich gepflanzt und langfristig gedeihen können.Auch, Hoteldirektor des Schlosshotels Blankenburg, ist überzeugt vom Erfolg der Aktion: „Die Zusammenarbeit mit GreenSign und unseren Partnern zeigt, wie wichtig gemeinsames Handeln ist. Mit jedem Baum, den wir pflanzen, schaffen wir einen kleinen, aber bedeutenden Beitrag für die Zukunft des Harzes und seiner Besucher. Als gebürtiger Blankenburger ist es mir ein besonders großes Anliegen, diese Region, die mir so am Herzen liegt, zu unterstützen. Meine Rückkehr in den Harz hat diesen Wunsch, aktiv etwas beizutragen, nur noch verstärkt.“Die Aufforstung der Harzwälder ist eine drängende Aufgabe. Die Region leidet stark unter den Folgen von Klimawandel, Stürmen und Schädlingsbefall, die zu einem massiven Baumsterben geführt haben. Die neu gepflanzten Bäume sollen nicht nur den Wald langfristig stabilisieren, sondern auch als Lebensraum für zahlreiche Tierarten dienen und die Attraktivität des Harzes als Urlaubsregion sichern.Das GreenSign Institut engagiert sich seit Jahren mit Sozial- und Umweltaktionen , darunter Baumpflanzprojekte im Harz und in Schleswig-Holstein, Müllsammelaktionen sowie Spendeninitiativen. Dieses Engagement zeigt, wie Unternehmen durch nachhaltiges Handeln Verantwortung übernehmen können.Das Schlosshotel Blankenburg bietet Gästen und Partnern über das Jahr hinweg weitere Möglichkeiten, sich an der Aufforstung zu beteiligen – sei es durch eigene Pflanzungen, Spenden oder spezielle Events. Ziel ist es, gemeinsam eine nachhaltige Zukunft für die Region zu gestalten.