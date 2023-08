GreenSign Zertifizierung für Familux Resorts: Vorreiter der Familienhotellerie setzen Maßstäbe in der Nachhaltigkeit

Ein Familienunternehmen demonstriert mit dem Erreichen des GreenSign Hotel Level 4 bei der Nachhaltigkeits-Zertifizierung in allen vier Standorten in Deutschland und Österreich, dass Umweltfreundlichkeit und Qualität in der Familienhotellerie Hand in Hand gehen können.



Familux Resorts ist die weltweit erste Premium-Hotelgruppe ausschließlich für Familien mit Kindern. Der Grundstein wurde 1988 mit der Übernahme der Pension Alpenrose in Lermoos / Tirol durch Ernst und Andrea Mayer gelegt. Als Pioniere der Familienhotellerie hat Familie Mayer mit viel Risiko, Weitblick und Mut mit der Spezialisierung auf die Zielgruppe Familien mit Kindern, neue Maßstäbe gesetzt. Heute führen die Söhne Florian und Julian das Familienunternehmen und betreiben mittlerweile vier Hotels mit über 600 Mitarbeitern in Österreich und Deutschland.



Jetzt ließ das Unternehmen alle vier Hotels mit dem GSTC anerkannten GreenSign Hotel zertifizieren. Sowohl die Resorts Alpenrose, Dachsteinkönig und Oberjoch als auch das neueste Projekt The Grand Green erzielten das zweitbeste GreenSign Hotel Level 4, was den Hotels eine hervorragende Nachhaltigkeitsleistung bescheinigt. Die Familux Resorts erfüllen damit die wichtigsten Kriterien im Einklang von ökologischem Anspruch, sozialem Engagement und wirtschaftlichem Erfolg.



„In der Hotellerie ist Nachhaltigkeit keine Option, sondern eine Verpflichtung, um unsere Umwelt zu schützen und sie für zukünftige Generationen zu bewahren“, sagen die Geschäftsführer Florian & Julian Mayer.



Bei Familux Resorts war der Nachhaltigkeitsgedanke schon von Beginn an in der Unternehmensphilosophie verankert. Die Hotelgruppe setzt sich aktiv dafür ein, umweltbewusste und sozial verantwortliche Maßnahmen in alle Aktivitäten und Angebote zu integrieren. Von umweltfreundlichen Bau- und Betriebskonzepten über die Verwendung regionaler Produkte bis hin zur Förderung lokaler Gemeinschaften, streben die Familux Resorts danach, einen positiven Beitrag für Mensch und Natur zu leisten. Das Ziel ist es, den Gästen nicht nur unvergessliche Erlebnisse zu bieten, sondern auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu fördern, damit auch kommende Generationen eine intakte und vielfältige Welt erleben können.



Um auch der sozialen Verantwortung der Hotelteams gegenüber gerecht zu werden, haben die Familux Resorts das Konzept „Newpay“ entwickelt, um faire Entlohnung, Leistungsförderung und Stärkung der lokalen Gemeinschaft zu ermöglichen, mit dem Ziel, ein positives Arbeitsumfeld und verbesserte Dienstleistungsqualität zu schaffen. Mit ihrer FAMILUX ACADEMY bietet das Unternehmen eine geregelte Aus- und Weiterbildung aller Lehrlinge, Mitarbeiter und Führungskräfte, welche zusätzlich durch die FAMILUX APP als E-Learning und Überprüfungsplattform ergänzt wird. FAMILUX TALENT ACADEMY, ein 18-monatiges Führungskräftetraining, ermöglicht besonderen Talenten eine Ausbildung auf höchstem Niveau und qualifiziert sie für einen Management-Posten in einem der Resorts.



„Als Unternehmen sind wir stolz auf diese Auszeichnung, aber wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir werden weiterhin bestrebt sein, unsere Nachhaltigkeitsbemühungen zu verstärken und uns kontinuierlich zu verbessern“, berichtet Julia Reingruber, Online Marketing Manager bei Familux Resorts.



Durch die GreenSign Hotel Zertifizierung sämtlicher vier Anlagen bekräftigen die Familux Resorts ihre Verpflichtung zu nachhaltigen Maßnahmen, die über mündliche Empfehlungen hinausgehen. Die GreenSign Zertifizierung berücksichtigt eine breite Palette von Kriterien, die von Energieeffizienz über Abfallmanagement bis hin zur sozialen Verantwortung reichen. Jeder Aspekt des Hotelbetriebs wird unter die Lupe genommen, um dessen Leistung im Hinblick auf Umweltschutz und soziale Nachhaltigkeit zu bewerten. Dieser Schritt trägt dazu bei, die gesamte Tourismusbranche in eine nachhaltigere Zukunft zu lenken, mit potenziell langfristigen positiven Auswirkungen auf die Umwelt und die Gemeinschaften.



Suzann Heinemann, Gründerin und CEO des GreenSign Instituts zeigt sich beeindruckt vom Engagement der Familux Gruppe: „Der Nachhaltigkeitsgedanke ist tief verwurzelt bei den Familux Hotels, das war von Anfang an spürbar. Mit ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen, einem großen Fokus auf die Mitarbeiter und innovativen Lösungen für den Klimaschutz hat es die Hotelgruppe geschafft, auf Anhieb ein vorbildliches Ergebnis bei der Zertifizierung mit unserem GreenSign zu erzielen. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch, um gemeinsam die Nachhaltigkeit in der gesamten Branche voranzubringen.“