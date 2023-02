Green Summer Camp – neues Nachhaltigkeits-Barcamp für alle Branchen

Vom 3. bis 5. Juli 2023 veranstaltet der Nachhaltigkeits-Zertifizierer GreenSign Institut das erste Green Summer Camp, welches sich als branchenübergreifendes Event zum Thema nachhaltiges Wirtschaften etablieren soll.

Die Notwendigkeit für Umwelt- und Klimaschutz sowie soziale Verantwortung rückt immer stärker in den unternehmerischen Fokus und ist mittlerweile in nahezu jeder Branche angekommen. Auch wenn die Konsequenzen ihres Handelns im Bewusstsein vieler Unternehmer angekommen sind, gestaltet sich die praktische Umsetzung im eigenen Betrieb oft schwierig. Deshalb ist der Austausch mit Gleichgesinnten entscheidend, um voneinander zu lernen und miteinander neue Ideen zu entwickeln. Das erste branchenübergreifende Nachhaltigkeits-Barcamp nimmt sich dieser Problematik an. Beim Green Summer Camp werden die Organisatoren vom GreenSign Institut mit interessierten Teilnehmern drei Tage lang über nachhaltiges Wirtschaften diskutieren, Erfahrungen austauschen und gemeinsame Lösungsansätze brainstormen.



„Den künftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen und gleichzeitig erfolgreiches Wirtschaften zu betreiben, setzt uns alle vor tägliche Herausforderungen. Wissenschaftliche Erkenntnisse, bahnbrechende Technologien und starke Best Practice Beispiele zeigen uns aber bereits heute, dass diese Ziele erfolgreich miteinander kombiniert werden können. Die richtigen Partner und eine tolle Community dafür sollen sich auf dem Green Summer Camp zusammenfinden! Jeder bringt seine Herausforderungen, Lösungsvorschläge und eigene Erfahrungswerte über die betriebliche Nachhaltigkeit mit und wird das Camp sicherlich mit vielen neuen Inspirationen, Ideen und neuer Motivation verlassen“, berichtet Darlene Schwabroch aus dem Orga-Team des GreenSign Instituts.



Eingeladen ist jeder Nachhaltigkeits-Interessierte, ob mit oder ohne Vorwissen und egal aus welcher Branche. Als Event-Format haben sich die Veranstalter bewusst für ein Barcamp entschieden, da dies einen interaktiven Austausch auf Augenhöhe ermöglicht. Somit wird es vorab kein fest geplantes Programm geben und stattdessen werden vor Ort zu Beginn der Veranstaltung die Themen festgelegt, welche die Teilnehmer besonders interessieren. Der gemeinsam entwickelte Sessionplan bietet über die drei Tage die individuelle Gestaltung der Session-Besuche. Dazwischen wird es ausreichend Zeit zum Netzwerken und Erkunden der schönen Harzer Natur geben.



Das Schlosshotel Blankenburg, welches bereits als GreenSign Academy Seminar-Standort dient, präsentiert sich als nachhaltig wirtschaftendes 4-Sterne Hotel in Mitten der Harzer Natur, die in den Pausen und nach Programm-Ende zum Entdecken, Erholen und Genießen einlädt. Besonders die Gastronomie sticht mit saisonalen, regionalen und veganen Spezialitäten hervor, in denen traditionelle Harzer Elemente sowie internationale Einflüsse integriert sind.



Der Ticket-Verkauf für das Green Summer Camp ist bereits gestartet. Bis zum 15. März 2023 können Interessierte noch das Early Bird Ticket mit Preisvorteil erwerben.