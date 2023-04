Future Hospitality Days bereits zum zweiten Mal in Folge ausverkauft

Vom 16. bis 18. April 2023 findet die Fortsetzung der Future Hospitality Days statt. Etwa 400 Visionäre und Macher der Hospitality haben sich zum Event und den Awards im Hommage Hotel Kö59 in Düsseldorf angemeldet.

In wenigen Tagen treffen sich Hoteliers, Eigentümer und Branchen-Partner zu Workshops, Diskussionen und Vorträgen rund um das Thema „Zukunft der Hotellerie“. Dazu wird sich die junge Generation mit erfahrenen Branchenexperten vernetzen, um gemeinsam neue Lösungsansätze zu Digitalisierung, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Personal zu erarbeiten. Den Organisatoren Suzann Heinemann und Carsten K. Rath, beides erfahrene Hoteliers, ist es eine besondere Herzensangelegenheit, die jungen Hoteliers zu fördern und deren progressive Ideen gemeinsam praxisfähig zu entwickeln. „Gäste in der Hotellerie werden immer jünger und die Gastgeber wollen hier immer einen Schritt voraus sein. Deshalb setzen wir uns für den Nachwuchs ein“, erklärt Carsten K. Rath.



Innovative Herangehensweisen und Engagement für die Nachhaltigkeit werden im Rahmen der Veranstaltung mit zwei Awards geehrt. Bei der glamourösen Award Night am 17. April 2023 wird Sternekoch Christian Rach den Preis Next Generation Hotelier des Jahres – powered by Handelsblatt an den herausragendsten Young-Hotelier überreichen. Das Kuratorium, welches den Gewinner aus zahlreichen Bewerbungen gewählt hat, besteht neben dem Vorjahres-Gewinner Jan Bolland aus weiteren namhaften Persönlichkeiten. Dazu gehören: Jörg Thomas Böckeler – Managing Director & CEO Dorint & Hommage Hotels, Prof. Nico Hofmann – Chief Executive Officer UFA, Dr. Caroline von Kretschmann – geschäftsführende Gesellschafterin Europäischer Hof Heidelberg, Frank Marrenbach – Geschäftsführender Gesellschafter der Althoff Hotels, Annika Stoll – Stellv. Geschäftsführerin Der Öschberghof, Prof. Dr. Burkhard von Freyberg sowie Stephanie Zarges-Vogel – Geschäftsführer Zarges von Freyberg Hotel Consulting und Maria Mittendorfer – Geschäftsführerin Fair Job Hotels. Bei der Auswahl wurden Werte in Bezug auf Service Excellence, Leadership, Motivation, Nachhaltigkeit, Innovation, wirtschaftlichen Erfolg, hohe soziale Kompetenz und Humanität betrachtet. Als weiteren Gewinn gibt es einen Lehrgang bei der renommierten EHL Hospitality Business School.



Der Sustainable Hospitality Award – powered by Kampmann zeichnet ein Unternehmen der Hospitality aus, welches eine Vorreiterrolle für die Nachhaltigkeit einnimmt. Stifter und Unternehmer Michael Stich wird gemeinsam mit Hendrik Kampmann den Preis überreichen. Im Kuratorium sitzen Prof. Willy Legrand – IU Bad Honnef, Petra Hedorfer – Vorstandsvorsitzende Deutsche Zentrale für Tourismus, Suzann Heinemann – CEO GreenSign Institut, Prof. Dr. Carolin Steinhauser – Fresenius München, Carsten K. Rath – Passion for Excellence, Dr. Kerstin Smid – Rechtsanwältin, Roberto Martinez – Geschäftsführer Vertrieb KALDEWEI und Michael Stich – Stifter und Unternehmer. Als Zusatzprämie winkt ein GreenSign Academy Seminargutschein von Swissfeel.



Organisiert werden die Awards ebenfalls von Carsten K. Rath und Suzann Heinemann – CEO GreenSign Institut: „Eine erfolgreiche Hospitality-Branche braucht Macher und Visionäre. Zum zweiten Mal zeichnen wir dieses Engagement für Spitzenleistungen aus holen Menschen auf die Bühne, die eine Vorreiterrolle einnehmen im Bereich Sustainability.“



Die Award Night im Grand Ballroom des Hotel Kö59 wird von einem exklusiven Abendprogramm mit einer Aftershowparty begleitet. Bei einem Luxury Dinner wird jeder Gang von den Küchenchefs der fünf Hommage Hotels kreiert. Auf dem roten Teppich treffen Pioniere der deutschen Hotellerie auf Stars aus dem Showbiz: TV-Moderatorin Laura Wontorra, Sportreporter-Legende Jörg Wontorra, Anna Hiltrop, Modell Icon of the Year 2022 und Green Award Gewinnerin, Prinz Michael von und zu Liechtenstein sowie Unternehmerin und Influencerin Farina Yari (Novalanalove) werden als Ehrengäste erwartet. Auch Doppelpass-Moderator Florian König, Sterne-Koch Maximilian Lorenz sowie Tillman Schulz, Höhle der Löwen-Investor und Juror, zählen zu den Ehrengästen.