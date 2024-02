Future Hospitality Days 2024: Die Finalisten für die Awards stehen fest

Die Visionäre der Hospitality stehen einmal mehr im Mittelpunkt der Award Night am 18. März 2024, welche mit 500 Gästen in der TonHalle München stattfindet. Innovative Visionen für die Hospitality und ganzheitliches Engagement für die Nachhaltigkeit werden mit demund demausgezeichnet. Bis Mitte Januar konnten Bewerbungen eingereicht werden. Diese wurden durch die Mitglieder des jeweiligen Kuratoriums, welches sich aus hochkarätigen Persönlichkeiten verschiedener Generationen divers zusammensetzt, gesichtet und beurteilt. Für beide Awards stehen nun die drei Finalisten fest, aus welchen nach einer erneuten Bewerbungsrunde in Form von gezielten Interviews der jeweilige Favorit ermittelt und bei der dritten Award-Night der Future Hospitality Days zum Sieger gekürt wird.In einer sich wandelnden Gesellschaft steht inklusives Engagement im Mittelpunkt, welches darauf abzielt, Branchenakteure zu aktiven Mitgestaltern zu machen und durch verantwortungsbewusstes Handeln positiv zur Entwicklung von Wirtschaft und Gemeinwesen beizutragen. Mit dem 101 Next Generation Hotelier des Jahres werden junge Hoteliers geehrt, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg vorweisen, sondern auch durch Innovation, Einfühlungsvermögen, soziale Kompetenz und Charisma überzeugen.Zu den drei Finalisten 2024 gehören, Hotelchefin vom Hotel Riva in Konstanz,, Resident Manager im Das Achental Resort in Grassau am Chiemsee, sowie, Juniorchefin im Seehotel Wiesler am Titisee. Mit dieser Finalisten-Nominierung erhalten die drei Young Talents eine Einladung zu den dreitägigen Future Hospitality Days, wo sie auf andere junge Hoteliers und erfahrene Branchenakteure treffen.Im Kuratorium des 101 Next Generation Hotelier des Jahres finden sich Persönlichkeiten, wie– Managing Director & CEO Dorint & Hommage Hotels,– CEO GreenSign Institut,– Chief Executive Officer UFA,– geschäftsführende Gesellschafterin Europäischer Hof Heidelberg,– CEO Althoff Hotels,– Geschäftsführerin Zarges von Freyberg Hotel Consulting,– Chief Sales Officer bei Hotel MSSNGR und– CEO Passion for Excellence. Auch der Vorjahressieger– Geschäftsführer des Fährhaus Koblenz – darf im Kuratorium über seinen Nachfolger mitentscheiden.Derwird 2024 zum zweiten Mal verliehen. Der Nachhaltigkeitsaward geht an ein Unternehmen der Hospitality, welches mit seinem Engagement für die Nachhaltigkeit eine Vorreiter-Rolle einnimmt und mit seinem innovativen Konzept eine Benchmark in der Branche setzt. Die Gewinner des Sustainable Hospitality Award 2023, Georg und Verena Pastuszyn vom Henriette Stadthotel in Wien, haben es vorgemacht. Nun gilt es, einen innovativen Nachfolger als Preisträger des Awards 2024 zu küren.Die drei Finalisten des Sustainable Hospitality Award – powered by Kampmann bestehen aus demin Südtirol, demin Erlangen und demin Bad Herrenalb.Das Kuratorium betrachtet ökologische, soziale und wirtschaftliche Kriterien, um zu entscheiden, welches Unternehmen ausgezeichnet wird. Es besticht u.a. mit Persönlichkeiten, wie– IU Bad Honnef,– CEO GreenSign Institut,– CEO Passion for Excellence,– Fresenius München,– Stifter und Unternehmer,– Geschäftsführer Zarges von Freyberg Consulting,– Rechtsanwältin sowie– Geschäftsführer Vertrieb KALDEWEI.Bei den Future Hospitality Days vom 17. bis 19. März 2024 im House of Communication in München wird relevantes Wissen zusammen mit spannenden Impulsen anderer Branchen vermittelt und so Innovation gefördert. Hier diskutieren führende Entscheidungsträger und junge Nachwuchstalente zu den relevantesten Hospitality-Themen, wie u.a. Personal Branding, Employer Experience, Gesundheit, Kreislaufwirtschaft, KI, Nachhaltigkeit und Inklusion.Unterstützt werden die Organisatoren durch den Portionskaffee-System-Hersteller, der Steuerberatungsgesellschaft für Hotellerie und Gastronomie, dem Großhändler für Fitnessgeräteund vielen weiteren. Auch die, einer der führenden Anbieter von nachhaltigen und innovativen Konzepten für den gedeckten Tisch und den Take-Away-Bereich ist mit ihrem Motto „Living the Change" ein wertvoller Partner des Events. Mit ihrem interaktiven und kreativen Workshopformat „Klima Puzzle“ verknüpft die Duni Group die Ursache-Wirkungsbeziehungen der Klimakrise auf unterhaltsame und visuelle Weise anhand eines Kartenspiels.Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets finden Sie unter: