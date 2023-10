Future Hospitality Days 2024: Anmeldungen sind gestartet

Das innovative Veranstaltungsformat bietet Führungskräften und Nachwuchs-Managern aus der Hospitality Branche eine zukunftsweisende Plattform mit großem Fokus auf das Networking. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Hamburg im Jahr 2022 und der glanzvollen Fortsetzung in Düsseldorf im Jahr 2023 verspricht die dritte Ausgabe dieser bahnbrechenden Veranstaltung noch mehr Inspiration, Innovation und Networking. Als Eventlocation dient dasDie Hospitality-Branche befindet sich im Wandel, und die Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Digitalisierung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die Future Hospitality Days bieten eine einzigartige Plattform für Macher, Technologieträger, Innovationstreiber und Gamechanger, um die Zukunft der Hospitality- und Tourismusbranche gemeinsam zu gestalten. Die Ideengeber und Veranstalter freuen sich bereits auf die dritte Ausgabe des Events voller inspirierender Begegnungen und wegweisender Diskussionen.Das dreitägige Programm der Future Hospitality Days umfasst hochkarätige Speaker, spannende Workshops, inspirierende Keynotes und die Gelegenheit zum Networking mit Unternehmensentscheidern, Experten und Branchenprofis der oberen Führungsebenen.Die Veranstaltung beginnt am 17. März mit einem Get-Together, gefolgt vom Kongress vom 17. bis 19. März und der glamourösen Award Night am 18. März 2024. Die Anmeldungen sind ab sofort über die Eventwebsite möglich. Mit dem "Future Fan Ticket" sichern sich die Teilnehmereinen 200 € Preisvorteil.Die Veranstalter werden auch im Jahr 2024 bei der festlichen Gala jene Preise verleihen, die die Visionäre der Hospitality-Branche ehren und ihr Engagement würdigen. Derwird an eine junge und ambitionierte Führungskraft verliehen, die durch verantwortungsvolles Handeln einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft leistet. Der Preisträger aus 2023, Eike Gethmann vom FÄHRHAUS Koblenz, wird im Kuratorium mit anderen Branchenexperten den Next Generation Hotelier des Jahres 2024 auswählen.Derwird an ein Unternehmen der Hospitality-Branche verliehen, das sich durch sein Engagement für Nachhaltigkeit und sein innovatives Konzept als Vorreiter in der Branche etabliert hat. Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Branche können sich bewerben, darunter Hotels, Ausstatter, Zulieferer und Architekten. Im letzten Jahr konnten sich Verena Brandtner-Pastuszyn und Georg Pastuszyn vom Stadthotel Henriette Wien über diese Auszeichnung freuen.Die Bewerbungsphase für beide Awards ist gestartet und endet am 7. Januar 2024. Die Top 3-Kandidaten für beide Auszeichnungen werden Anfang März 2024 bekannt gegeben und zu den Future Hospitality Days 2024 eingeladen.„Die Zukunft der Hospitality ist jetzt, und die Future Hospitality Days 2024 sind der Ort, an dem die Weichen für eine nachhaltige und innovative Branche gestellt werden. Wir freuen uns auf zahlreiche bekannte und neue Gesichter, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Wir versprechen ein spannendes Programm mit Trendthemen und einzigartige Gelegenheiten zum Networking, was es so auf keinem anderen Event gibt“, sagt, Geschäftsführerin der veranstaltenden 101 Future Hospitality GmbH.Die Future Hospitality Days 2024 versprechen, die Zukunft der Branche weiter voranzutreiben und aktuelle Themen sowie zukunftsorientierte Lösungen zu diskutieren. Die Veranstaltung bietet jungen Hoteliers die Möglichkeit, die Trends von morgen schon heute kennenzulernen und sich mit Experten über die Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Digitalisierung auszutauschen.Weitere Informationen zur Veranstaltung, Ticketbuchung und Bewerbung für die Auszeichnungen finden Sie hier.