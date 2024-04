Earth Day 2024

Auch dieses Jahr hat am 22. April der Earth Day stattgefunden. Seitdem er im Jahr 1970 aus einer Studentenbewegung entstanden ist, hat er sich zu einem globalen Ereignis entwickelt. Mehrere Millionen Menschen nehmen am Earth Day teil, um die Umwelt zu schützen und positive Veränderungen zu schaffen.



Das übergreifende Motto der Earth Days Bewegung lautet: Make every day Earth Day. Jedes Jahr gibt es ein neues Leitmotiv, welches vielfältige Aktionen rund um Klima- und Umweltschutz anstößt. Das diesjährige Motto der deutschen Earth Day Bewegung lautet: Wasser macht Leben möglich



Der Mensch, Flora und Fauna sind vom Wasser abhängig. Auch bei der Herstellung vieler Produkte wird Wasser benötigt. Es ist ein Appell an alle, für die sinnvolle Nutzung von Wasser einzustehen. Wasser sollte nicht verschwendet und verschmutzt werden und Regenwasser sollte besser genutzt werden. Weltweit wird der Wasserverbrauch bis 2050 um ein drittel steigen, so die Vereinten Nationen.



Im Folgenden haben wir ein paar Anstöße für dich gesammelt, wie du besser mit der wertvollen Ressource Wasser umgehen kannst. Diese Tipps eignen sich besonders für Hotels, lassen sich aber auch super in den eigenen Alltag integrieren.



Schulungen: Schulungen für Mitarbeiter zum verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sind ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für umweltfreundlichere Praktiken am Arbeitsplatz zu fördern. Diese Schulungen können verschiedene Aspekte des Wassermanagements abdecken, darunter zum Beispiel die Reduzierung von Wasserverbrauch, die Vermeidung von Wasserverschmutzung und den Einsatz von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln.



Umweltfreundliche Reinigungsmittel: Gegen Wasserverschmutzung ist der Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsmittel eine wirksame Maßnahme. Diese Reinigungsmittel hinterlassen weniger bis keine schädlichen Rückstände im Wasser. Doch was wenn wir dir sagen, dass es eine Lösung gibt, die ganz ohne Reinigungsmittel auskommt und dennoch optimale Sauberkeit und Hygiene gewährleistet? Medeco Cleantec revolutioniert mit Mikrotrockendampf die Reinigung in Hotels. Hygienisch-sauberere, frisch riechende Zimmer und kein Allergiepotenzial durch Reinigungsmittelrückstände sind die Folge.



Bewusstsein schaffen: Um deine Hotelgäste für das Thema Wassersparen zu sensibilisieren, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Auffällige Hinweisschilder in den Hotelzimmern und Gemeinschaftsbereichen sowie informative Broschüren können helfen, das Bewusstsein der Gäste zu schärfen.



Regenwassernutzungssysteme: Regenwassernutzungssysteme bieten eine nachhaltige Möglichkeit, Wasser zu sparen, indem Regenwasser gesammelt und für verschiedene Zwecke im Hotel wiederverwendet wird. Indem Regenwassernutzungssysteme implementiert werden, kann der Bedarf an Frischwasser aus externen Quellen verringert und somit kostbare Trinkwasserressourcen geschont werden. Dies trägt nicht nur zur Reduzierung der Wasserrechnung bei, sondern auch zur nachhaltigen Nutzung der vorhandenen Ressourcen.



Installation von Wasserspararmaturen und -geräten: Dazu gehören beispielsweise wassersparende Duschköpfe und energieeffiziente Waschmaschinen. Dadurch wird sowohl der Wasserverbrauch als auch der Energieverbrauch vermindert. Unser GreenSing Community Partner Rabmer, aus dem Bereich Umwelttechnologien, bietet eine breite Produktpalette mit Fokus auf erneuerbare Energien sowie Wasser- und Energieeffizienz.



Nachhaltige Trinkwasserlösungen für deine Gäste: Durch den Einsatz von BRITA Wasserspendern kann ein Unternehmen jährlich bis zu 86 % CO2-Äquivalent im Vergleich zu Wasser in Flaschen einsparen. Wasserspender reduzieren Abfall und Emissionen, die mit der Produktion, dem Transport und der Entsorgung von Einwegflaschen verbunden sind. Unser GreenSign Community Partner Brita hat die passende Lösung für dein Unternehmen.

(lifePR) (