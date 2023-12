Der Birkenhof - Spa und Genuss Resort: Anerkannt für umweltfreundliche Gesundheitsstandards mit GreenSign Health

Das 5-Sterne Hotel hat einen wichtigen Schritt in Richtung einer gesünderen und nachhaltigeren Zukunft gemacht. Nach einer eingehenden Prüfung durch das GreenSign Institut und das Sentinel Haus Institut wurde dem Resort die GreenSign Health Zertifizierung verliehen, welche die Einhaltung höchster Standards in Sachen Gesundheitsförderung und Umweltschutz bestätigt.Das Resort erreichte dabei 255 von 530 Punkten und erfüllte damit die Meisten der strengen Kriterien in Bereichen wie Raumluft-Qualität, Licht-Qualität, Wasser-Qualität und gesundheitsverträglicher Innenausstattung. Das Audit, das am 21. August 2023 stattfand, beinhaltete umfassende Dokumentenprüfungen, Interviews, Begehungen und Analysen, um die Konformität des Resorts mit den gesetzten Standards zu gewährleisten.Geschäftsführerzeigt sich stolz über diese Auszeichnung: "Diese Zertifizierung ist eine Anerkennung unserer Bemühungen, die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Gäste und Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind entschlossen, unseren Weg als Vorreiter im Bereich der gesundheitsbewussten Hotellerie fortzusetzen."Das Resort hat sich durch den Einsatz emissionsarmer Produkte, die Sicherstellung hoher Wasserqualität und die Implementierung eines umfassenden Hygienekonzepts hervorgetan. Darüber hinaus wurde besonderer Wert auf die Schulung der Mitarbeiter in den Bereichen Nachhaltigkeit und Gesundheit gelegt. Mit dieser Zertifizierung bestätigt das "Der Birkenhof - Spa und Genuss Resort" seine Rolle als führendes Hotel, daspriorisiert.Die GreenSign Health Zertifizierung unterstreicht das Engagement des Resorts, zukunftsfähiges Wirtschaften und eine kontinuierliche Verbesserung in der Qualitätsstrategie im Bereich der Gesundheitsleistung zu verfolgen. Das " Der Birkenhof - Spa und Genuss Resort " freut sich darauf, diese Verpflichtung fortzusetzen und seinen Gästen, Mitarbeitern und Partnern ein umweltbewusstes, gesundes und hygienisches Erlebnis zu bieten.