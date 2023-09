Berghotel Rehlegg setzt Maßstäbe: Nachhaltigkeits-Zertifizierung mit höchstem GreenSign Hotel Level 5

2

Das Berghotel Rehlegg in Ramsau vereint Luxus mit Nachhaltigkeit und bietet seinen Gästen ein achtsames Erlebnis inmitten der Natur. Mit einer starken Verpflichtung zur Umwelt und Gemeinschaft hat sich das Hotel als führend in der grünen Hotelbranche etabliert. Nun wurde dem 4-Sterne superior Hotel die renommierte GreenSign Hotel Level 5 Nachhaltigkeitszertifizierung verliehen. Damit zählt das Berghotel Rehlegg zu den TOP Nachhaltigkeitsperformern unter den bereits fast 600 GreenSign zertifizierten Hotels . Diese Zertifizierung bezeugt eine hohe Nachhaltigkeitsperformance und stellt sicher, dass das Hotel umfassende Maßnahmen im ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich umsetzt.Das Berghotel Rehlegg ist nicht nur ein Ort des Luxus und der Erholung, sondern es verkörpert auch eine tiefe Verpflichtung gegenüber der Natur, den Mitarbeitern und der Gemeinschaft. Mit seiner 1454er Grundmauer hat das Hotel eine tiefe Verbindung zur bayerischen Tradition und wird mittlerweile in der vierten Generation von der Familie Lichtmannegger geführt. Wie es im Leitbild des Hotels heißt, ist das Berghotel Rehlegg "traditionell anders, luxuriös einfach, entspannt erholend und nachhaltig genießend."Das Familienunternehmen hat in den letzten Jahren wichtige Schritte unternommen, um nachhaltige Praktiken in allen Geschäftsbereichen zu implementieren, sei es durch Energiesparmaßnahmen, Optimierung des Einkaufs oder durch Wasser- und Abfallreduktionsmaßnahmen. Das Berghotel Rehlegg hinterlässt einen positiven CO-Fußabdruck und ist Oberbayerns erstes klimapositives Hotel. So fallen im Vergleich hier pro Gast 64,1 Prozent weniger COan. 86 Prozent des Strombedarfs des Hotels werden durch umweltfreundliche Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke selbst erzeugt. Dazu verbraucht das Hotel durch wassersparende Installationen 41 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Betriebe.Johannes Lichtmannegger, der als Nachhaltigkeitsbeauftragter fungiert, hat dafür gesorgt, dass sowohl das Hotelteam als auch die Gäste stets über die Nachhaltigkeitsinitiativen des Hotels informiert sind. Diese Transparenz wird durch einen gesonderten Abschnitt zur Nachhaltigkeit auf der Website des Hotels unterstützt. „Wir arbeiten mit unseren Mitarbeitenden Hand in Hand, um eine harmonische und integrative Umgebung zu schaffen, Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen. Mit der GreenSign Zertifizierung haben wir nun einen weiteren Meilenstein erreicht, der das Engagement und die Leidenschaft unseres gesamten Teams für eine bessere und nachhaltigere Zukunft unterstreicht“, so Lichtmannegger.Das Hotel hebt sich nicht nur durch sein umweltfreundliches Management hervor, sondern auch durch seine Beiträge zur lokalen Gemeinschaft, von der Unterstützung regionaler Initiativen bis zur Versorgung eines örtlichen Kindergartens mit umweltfreundlichen Reinigungsmitteln. Dank seiner strategischen Partnerschaften mit regionalen Lieferanten bezieht das Hotel über 90 Prozent seiner Produkte im Umkreis von 100 km und legt großen Wert auf Regionalität und Saisonalität.Der GreenSign Auditor Armin Wolff kommentiert: "Das Berghotel Rehlegg zeigt beispielhaft, wie nachhaltiges Management und Umweltschutz in der Hotelbranche aussehen kann. Ihre durchdachten und systematischen Ansätze, vom energieeffizienten Design bis hin zur Sensibilisierung aller Stakeholder für Umweltthemen, sind lobenswert."Die GreenSign Zertifizierung bestätigt, dass das Berghotel Rehlegg nicht nur ein Luxushotel in einer malerischen Umgebung ist, sondern auch ein Vorreiter in Sachen ökologische Verantwortung und Gemeinschaftsbeteiligung. Mit dieser Auszeichnung setzt das Berghotel Rehlegg neue Standards für die Hotelbranche.