Begeisterung beim ersten branchenübergreifenden Green Summer Camp des GreenSign Instituts

Vom 3. bis 5. Juli 2023 fand die Premiere des neuen Eventformats im Schlosshotel Blankenburg im Harz statt. 40 Teilnehmer tauschten sich im Barcamp über ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit aus.

Das GreenSign Institut ist ein führender Akteur im Bereich Nachhaltigkeitszertifizierung und setzt sich dafür ein, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern und innovative Lösungen für Umwelt- und Klimaschutz sowie soziale Verantwortung zu entwickeln. Das Berliner Unternehmen veranstaltet seit Jahren erfolgreich das Green Tourism Camp in Zusammenarbeit mit Partnern im Herbst. Mit dem Green Summer Camp wurde nun ein neues Format geschaffen, das die Nachhaltigkeit branchenübergreifend beleuchtet. Über drei Tage hinweg setzten sich die Teilnehmer intensiv mit nachhaltigem Wirtschaften auseinander, tauschten Erfahrungen aus und entwickelten gemeinsam innovative Lösungsansätze. Die Teilnehmer kamen aus verschiedenen Branchen, darunter Hotellerie, IT, Consulting, Lieferdienste, Gastronomie und Bauwesen.



Suzann Heinemann, Gründerin und CEO des GreenSign Instituts, betont: "Der Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz sowie soziale Verantwortung ist mittlerweile in nahezu allen Branchen präsent. Unternehmer sind sich der Konsequenzen ihres Handelns bewusst, stoßen jedoch häufig auf praktische Schwierigkeiten bei der Umsetzung in ihren Betrieben. Daher ist der Austausch mit Gleichgesinnten von entscheidender Bedeutung, um voneinander zu lernen und gemeinsam neue Ideen zu generieren. Durch die Wahl eines Barcamps, bei dem die Teilnehmer die Themen selbst bestimmen, ermöglichen wir eine interaktive Begegnung auf Augenhöhe."



Das Green Summer Camp fand im 4-Sterne Schlosshotel Blankenburg im Harz statt, das für nachhaltiges Wirtschaften bekannt ist und bereits als GreenSign Academy Seminar-Standort fungiert. Mit seiner Ausstattung und der umgebenden Natur bot es die ideale Umgebung für ein Sommercamp, bei dem viele Aktivitäten im Freien stattfanden.



Drei Tage Wissenstransfer und Networking



Der erste Tag startete mittags mit einer Einführung in die Welt des Barcamps durch die Moderatorin Darlene Schwabroch, gefolgt von einer Vorstellungsrunde. Anschließend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre eigenen Themenwünsche und persönlichen Herausforderungen bei der Sessionplanung einzubringen. Es fanden vier Sessions statt, darunter Diskussionen zu Themen wie Künstliche Intelligenz, Best-Practice-Austausch der GreenSign Kunden sowie Herausforderungen und Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit.



Aufgrund des großen Interesses und der Diskussionswürdigkeit des Themas Künstliche Intelligenz wurde auch am zweiten Tag darüber mit allen Teilnehmern konferiert. Weitere Sessions umfassten Thematiken wie Lebensmittelrettung und Abfallvermeidung, klimafreundliche Speisekarten, energetische Gebäudesanierung, Nachhaltigkeits-Sensibilisierung und Kommunikation. Am Nachmittag unternahm die Gruppe eine Wanderung entlang der Teufelsmauer, bevor sie den Abend bei einem gemütlichen Grillabend auf der Terrasse des Schlosshotels Blankenburg ausklingen ließ.



Der letzte Tag des Green Summer Camps begann mit einem Spaziergang durch den neu angelegten EWILPA® Pfad im Schlosspark Blankenburg, bei dem essbare Wildpflanzen bestaunt und probiert wurden. Die Abschlusssession wurde von Chris Kaiser, dem Gründer von Click a Tree, geleitet. Dabei wurden konkrete Umsetzungsziele für die neu gewonnenen Ideen festgelegt und ein gegenseitiges Commitment zum Handeln abgegeben. In der abschließenden Feedbackrunde betonten die Teilnehmer die Bedeutung solcher Veranstaltungen für nachhaltige Vernetzung und den Wissensaustausch.



Darlene Schwabroch, Organisatorin des Events und Business Development Managerin beim GreenSign Institut, erklärt: „Ich bin überwältigt von der positiven Resonanz auf unser erstes Green Summer Camp! Eine neue Veranstaltung zu etablieren, bringt Risiken und braucht Mut, aber ich bin mehr als glücklich, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Nachhaltigkeit muss weiterhin auf der Tagesordnung stehen und wir werden uns weiter dafür einsetzen, den Raum und die Möglichkeiten des Austauschs zu schaffen."