10 Jahre GreenSign: Nachhaltigkeit wird zum Erfolgsmodell

Was vor zehn Jahren als mutige Vision begann, ist heute eine europaweite Erfolgsgeschichte: GreenSign, das führende Zertifizierungssystem für Nachhaltigkeit in der Hotellerie, feiert Jubiläum. Mehr als 900 Hotels wurden seit 2015 nach dem GreenSign-Standard zertifiziert – vom Familienbetrieb bis zur internationalen Hotelkette.



Als international anerkannte Zertifizierung steht GreenSign heute für glaubwürdige, ganzheitliche Nachhaltigkeit und hat eine engagierte Community aufgebaut, die Veränderung nicht nur fordert, sondern aktiv mitgestaltet. Am 11. Juni 2025 kamen Hoteliers, Partner, Branchenvertreter und Wegbegleiter in der Classic Remise Berlin zusammen, um gemeinsam das zehnjährige Bestehen zu feiern – mit einem festlichen Abend voller Emotionen, Rückblicke und Ausblicke.



Von der Idee zur Bewegung



Die Geschichte von GreenSign beginnt im Jahr 2015, als Suzann Heinemann, Unternehmerin und Hotelierin aus Berlin, spürte: Nachhaltigkeit braucht ein klares System – und Menschen, die sie vorleben. Gemeinsam mit einem engagierten Team entwickelte sie ein praxisnahes Zertifizierungssystem, das ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte verbindet – und Hoteliers genau dort abholt, wo sie stehen.



„Als wir GreenSign vor zehn Jahren gegründet haben, wollten wir nicht einfach eine weitere Zertifizierung erschaffen – wir wollten etwas bewegen“, erinnert sich Suzann Heinemann, Gründerin und Geschäftsführerin von GreenSign. „Unser Ziel war es, Hoteliers nicht nur zu bewerten, sondern sie zu befähigen, Nachhaltigkeit wirklich zu leben. Heute ist GreenSign weit mehr als eine Zertifizierung – es ist eine Bewegung mit Haltung, Wirkung und einem echten Wertekompass. Mein großer Dank gilt unserem großartigen Team, unseren Partnern und allen Wegbegleitern, die diesen Weg mit Überzeugung, Herzblut und Weitblick mitgestaltet haben.“



Ihr Mut zahlte sich aus: Innerhalb weniger Jahre etablierte sich GreenSign in Deutschland, Österreich und der Schweiz – und expandiert mittlerweile auch international. Die Anerkennung durch den Global Sustainable Tourism Council (GSTC) unterstreicht die Relevanz des Systems auf globaler Ebene.



Ein Abend der Wertschätzung



Der Jubiläumsabend in der Classic Remise Berlin stand ganz im Zeichen des Miteinanders. Zwischen historischen Fahrzeugen und stimmungsvollem Licht feierten über 150 Gäste ein Jahrzehnt GreenSign – darunter Hoteliers, Partner, Teammitglieder und Unterstützer der ersten Stunde. Ein hochwertiges Menü, persönliche Gespräche und eine inspirierende Atmosphäre prägten den Abend – vereint durch ein gemeinsames Ziel: Verantwortung übernehmen für die Branche und die kommenden Generationen.



Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA Bundesverbandes, würdigte in ihrer emotionalen Rede die Rolle von GreenSign als „Vorbild und Möglichmacher“ für die gesamte Branche.



Teilnehmer Pascal Pawellek, Vertriebsleitung HoReCa Nord bei MEIKO Deutschland, zeigte sich beeindruckt: „Herzlichen Glückwunsch, liebes Team des GreenSign Instituts, zu zehn Jahren voller Engagement, Wirkung und Leidenschaft! Es war mir eine große Freude, diesen besonderen Abend mit Euch zu feiern. Ihr verfolgt ein Ziel, das aktueller denn je ist – und habt ein Team, das diesen Anspruch glaubwürdig verkörpert. Im Namen von MEIKO Deutschland wünsche ich Euch für die nächsten zehn Jahre mindestens ebenso viel Erfolg. Es braucht starke Partnerschaften, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gemeinsam zu meistern – und genau das verbindet uns.“



Im Rahmen der Feier wurden durch die Gäste 900 Bäume gespendet – ein Zeichen für Zukunft, Wachstum und Nachhaltigkeit in ihrer greifbarsten Form. Die Setzlinge werden vom GreenSign Team im Herbst wieder im Harz persönlich in die Erde gebracht. In den vergangenen drei Jahren hat das Institut dort bereits rund 30.000 Bäume aufgeforstet.



GreenSign 2030+: Zukunft gestalten mit Verantwortung



Die kommenden Jahre sieht das Team von GreenSign als Chance und Auftrag zugleich. Geplant ist der Ausbau der Systematik – etwa um ESG-Berichtspflichten, digitale Monitoring-Tools und eine noch stärkere Verankerung in der Unternehmenskultur. Zudem soll das internationale Netzwerk weiterwachsen – mit Partnern, die GreenSign über Landesgrenzen hinaustragen.



„Nachhaltigkeit muss zur Selbstverständlichkeit werden“, sagt Suzann Heinemann. „Nicht nur, weil die Gäste von morgen mit Werten reisen – sondern weil Klimawandel, ESG-Anforderungen und unternehmerisches Risikomanagement uns heute schon zum Handeln verpflichten. Hotels, die diese Verantwortung ernst nehmen, sichern ihre Zukunft – wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich.“

(lifePR) (