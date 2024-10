Erneuerbare Energien als Chance: Zukunft des Exports von grünem Wasserstoff, Solar- und Windenergie für traditionelle Energieländer

Der globale Energiemarkt befindet sich im Wandel. Während fossile Brennstoffe wie Öl und Gas jahrzehntelang die Wirtschaft vieler Länder dominiert haben, rücken erneuerbare Energien zunehmend in den Fokus. Länder, die traditionell auf den Export von Erdöl und Erdgas angewiesen sind, stehen vor einer entscheidenden Herausforderung: Sie müssen ihre Volkswirtschaften diversifizieren und sich auf den Export von grünem Wasserstoff, Solar- und Windenergie vorbereiten, um in einer dekarbonisierten Weltwirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.



Chancen durch Diversifizierung



Erneuerbare Energien bieten exportierenden Ländern enorme Chancen, ihre Wirtschaft zukunftssicher zu gestalten. Länder wie Saudi-Arabien, das stark vom Öl abhängig ist, haben bereits erkannt, dass sie ihre Wirtschaft auf alternative Energien umstellen müssen. Das saudische Projekt "Vision 2030" zielt darauf ab, den Anteil erneuerbarer Energien erheblich zu erhöhen und den Export von Solarenergie auszubauen. Dies könnte ihnen helfen, die globalen Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig ihre Stellung als Energiemacht zu bewahren.



Auch der Export von grünem Wasserstoff, der durch Elektrolyse aus erneuerbarem Strom gewonnen wird, wird als vielversprechende Alternative gehandelt. Länder mit reichlichen Sonnen- oder Windressourcen, wie Chile, Australien oder Marokko, sehen enormes Potenzial in der Produktion und im Export von grünem Wasserstoff. Dieser könnte fossile Brennstoffe in der Schwerindustrie, im Transportwesen und sogar in der Stromerzeugung ersetzen. Die Exportchancen sind riesig, denn die Nachfrage nach kohlenstoffarmen Energiequellen steigt weltweit.



„Länder mit hohen natürlichen Ressourcen, wie Solarenergie in Nordafrika oder Windkraft in Skandinavien, haben die Möglichkeit, ihre Rolle als Energielieferanten in einer neuen Ära der erneuerbaren Energien zu sichern“, erklärt Zlatko Pajan, CEO der green consult services GmbH. „Wenn sie die nötige Infrastruktur schaffen und sich auf den Export von grünem Wasserstoff oder Strom konzentrieren, können sie ihre Stellung im globalen Energiemarkt nicht nur halten, sondern sogar ausbauen.“



Herausforderungen der Umstellung



Trotz dieser Chancen gibt es auch erhebliche Herausforderungen. Die Transformation von einer fossilen zu einer erneuerbaren Energiewirtschaft erfordert massive Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Know-how. Länder, die bisher vor allem auf Öl und Gas gesetzt haben, müssen in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren und ihre Technologien modernisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.



Ein weiteres Hindernis ist der Aufbau einer stabilen Infrastruktur für den Export. Der Transport von grünem Wasserstoff ist aufgrund seiner geringen Dichte und der Notwendigkeit von speziellen Transportbedingungen technisch komplex und teuer. Zudem müssen neue internationale Handelsbeziehungen aufgebaut werden, da die traditionellen Abnehmer fossiler Brennstoffe, wie etwa die Europäische Union, zunehmend auf eigene erneuerbare Energiequellen setzen.



„Ein wesentlicher Aspekt ist, dass der Export von grünem Wasserstoff nicht nur eine technologische Herausforderung ist, sondern auch eine geopolitische Dimension hat“, so Pajan weiter. „Länder müssen internationale Partnerschaften stärken, um sich Zugang zu neuen Märkten zu sichern und in die richtigen Technologien zu investieren.“



Ein Beispiel für diese Partnerschaften ist das Projekt zwischen der Europäischen Union und Marokko, bei dem erneuerbarer Wasserstoff eine zentrale Rolle spielt. Europa ist bestrebt, seinen Energiebedarf zu dekarbonisieren und gleichzeitig seine Energiesicherheit zu wahren. Marokko, mit seinen riesigen Solarressourcen, könnte ein wichtiger Lieferant für die EU werden.



Geopolitische Auswirkungen und neue Abhängigkeiten



Die Verschiebung hin zu erneuerbaren Energien wird auch geopolitische Auswirkungen haben. Länder, die heute noch eine dominante Rolle im fossilen Energiesektor spielen, könnten an Einfluss verlieren, während neue Player auf der Weltbühne erscheinen. Insbesondere Staaten mit großen natürlichen Ressourcen für erneuerbare Energien könnten ihre geopolitische Position stärken.



Jedoch könnte die Abhängigkeit von Rohstoffen, die für die Herstellung und Speicherung erneuerbarer Energien erforderlich sind, wie z. B. Lithium, seltene Erden oder Kobalt, zu neuen Abhängigkeiten führen. Diese Rohstoffe sind oft in geopolitisch instabilen Regionen konzentriert, was neue Unsicherheiten im globalen Energiemarkt schaffen könnte.



„Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist ein komplexer Prozess, der nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische und soziale Implikationen hat“, sagt Pajan. „Wir werden in den kommenden Jahren beobachten, wie sich die geopolitische Landkarte verändert und welche neuen Allianzen und Abhängigkeiten entstehen.“



Die Zukunft der Energieexporte liegt zunehmend in erneuerbaren Energien. Länder, die traditionell auf fossile Brennstoffe gesetzt haben, müssen jetzt die Weichen für eine grüne Energiezukunft stellen. Die Chancen für den Export von Solarstrom, Windenergie und grünem Wasserstoff sind riesig, aber der Weg dorthin ist steinig und erfordert massive Investitionen sowie internationale Kooperationen.



Der Wandel wird nicht nur die Wirtschaft dieser Länder verändern, sondern auch das geopolitische Gleichgewicht. Es bleibt spannend zu sehen, welche Länder sich als neue Energielieferanten etablieren und wie sie den Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft meistern werden.

