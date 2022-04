200 Jahre mit dem Herzen dabei: Die Graf Recke Stiftung feiert Geburtstag

Zwei Jahrhunderte soziale Arbeit im Rheinland: Der 200. Geburts-tag der Graf Recke Stiftung ist ein bedeutender Anlass, allerdings in schwierigen Zeiten. Corona und der Krieg in der Ukraine überschatten derzeit vieles. Dennoch haben die Ver-antwortlichen in der Graf Recke Stiftung, einer der ältesten diakonischen Einrichtungen Deutschlands, sich für das Jubiläumsjahr unter dem Motto "Mit dem Herzen dabei - seit 1822" einiges vorgenommen. Im Zentrum stehen ein Mobil, ein Song, vier Herzensprojekte und möglichst viele Freundschaftsbändchen.Das Jubiläumsjahr der Graf Recke Stiftung fällt in ein Jahr, das noch stark von der Coronapandemie und seit einigen Wochen von einem Krieg in Europa geprägt ist. Die großen Veranstaltungen, die ursprünglich geplant waren, sind mit Blick auf die immer noch nicht überwundene Pandemie verschoben worden, die Lust auf unbeschwertes Feiern nun zusätzlich stark beeinträchtigt durch den Krieg in der Ukraine. Doch auch unter diesen schwierigen Umständen soll das Jubiläumsjahr angemessen gewürdigt werden.Die einzelnen Aktionen sollten eigentlich am 7. April in einem Mediengespräch vorgestellt werden. "Leider können wir das Mediengespräch mit Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen nicht wie geplant durchführen", erklärt Roelf Bleeker, Pressesprecher der Graf Recke Stiftung. "Die Veranstaltung ergibt nur Sinn, wenn wir unsere Pläne fürs Jubiläumsjahr mit vielen Menschen aus der Graf Recke Stiftung gemein-sam vorstellen können. Eine große Aktion mit Jubiläumsmobil und Chören werden wir nachholen, sobald die pandemische Entwicklung und die Wetterlage uns hierfür bessere Bedingungen bieten und wir nicht befürchten müssen, die uns anvertrauten Menschen zu gefährden."Wie das Mediengespräch, so hat Corona auch das gesamte ursprünglich geplante Programm deutlich ein-geschränkt: Als die Planungen vor vier Jahren aufgenommen wurden, waren noch ein Festakt und ein großes Mitarbeitendenfest vorgesehen. Ende 2021 aber beschloss der Vorstand der Graf Recke Stiftung in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, die großen Jubiläumsveranstaltungen auf das kommende Jahr zu verschieben. "Bei dieser Entscheidung, die wir nach vielen sehr intensiven Diskussionen schweren Her-zens getroffen haben, hat für uns der Schutz der uns anvertrauen Menschen, unserer Mitarbeitenden und Klienten, immer im Vordergrund gestanden", erklärt Petra Skodzig, Vorstand der Graf Recke Stiftung. "Das Risiko, dass sich bei den Großveranstaltungen schwere Infektionsgeschehen im Stiftungsverbund ausgebreitet hätten, war einfach viel zu groß." Die Ereignisse in der Ukraine seien nun eine zusätzliche Erschütterung, welche den eigentlich so freudigen Anlass überschatte. "Die 200-jährige Geschichte unse-rer Stiftung beweist aber auch, dass immer wieder schwierige Zeiten gemeistert werden mussten", zeigt sich Petra Skodzig zuversichtlich."Unsere Hoffnung ist, 2023 dann auch wirklich unbeschwert gemeinsam feiern können", ergänzt die Leiterin der Jubiläumskampagne, Anja Paulus. Durch die ausfallenden Großveranstaltungen rückt ein anderes Element im Jubiläumsjahr 2022 in den Mittelpunkt: das Jubiläumsmobil: "Das ist ein umgebautes Fahr-zeug mit Informationsmodulen rund um die Stiftung und einem Entertainmentteil", erläutert Anja Paulus. "Wir werden damit ganzjährig in unserem Verbreitungsgebiet unterwegs sein auf Stadtteilfesten, Messen und anderen Gelegenheiten." Schon fertig eingesungen ist der Jubiläumsong "Mit dem Herze dabei" der Graf Recke Stiftung. Komponiert haben ihn Dieter Falk und sein Sohn Paul Falk. Dieter Falk war als Produzent etwa für Patricia Kaas, Pe Werner, Brings oder auch den Millionenseller "Abenteuerland" von Pur verantwortlich. Ihre ersten Songideen sendeten die Falks an Tobias Reitz, Textschreiber aus Düssel-dorf, bekannt vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Schlagerstar Helene Fischer und diverse Gold- und Platin-Auszeichnungen. Gesungen haben den Song viele: Menschen aus der Graf Recke Stiftung, jung wie alt, mit und ohne Handicap, sowie der Stiftung verbundene Menschen: Selbst aufgenommene Selfievi-deos wurden zu einem gemeinsamen Song zusammengefügt und mit dem zentralen Element des Songs verbunden: Drei Chöre aus der Stiftung haben ihren Part im Spätsommer 2021 in einer gemeinsamen Aktion mit einigen Solistinnen und Solisten eingesungen. Zwei Stimmen ragten dabei durchaus heraus: Marie Wegener, die 2018 die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann, sowie Lukas Linder, der 2019 bei "The Voice of Germany" für Aufsehen sorgte, mussten beide nicht lange überlegen, sich an der Jubiläumsaktion zu beteiligen.Das 200-jährige Jubiläum der Graf Recke Stiftung stehe auch ganz im Zeichen des tatkräftigen diakoni-schen Engagements für andere, so Özlem Yılmazer, Leiterin des Fundraisings der Graf Recke Stiftung. Dazu sind vier Herzensprojekte im Jubiläumsjahr aufgerufen, mit denen die in der Graf Recke Stiftung begleiteten Menschen und die Arbeit für ihre Belange im Jubiläumsjahr weiter gestärkt werden sollen. Und zur Gründungsgeschichte der Graf Recke Stiftung gehört auch, dass Menschen aus Überzeugung und Nächstenliebe füreinander einstehen. "Mit einer besonderen Aktion wollen wir diesem Gedanken, der un-sere Arbeit so sehr prägt, im Jubiläumsjahr Ausdruck verleihen", erklärt die Kampagnenleiterin Anja Paulus. "Unter dem Hashtag #FreundInnenDesGrafen rufen wir alle Menschen auf, symbolisch mit der Graf Recke Stiftung Freundschaft zu schließen."Zwei größere Veranstaltungen sollen der pandemischen Unsicherheit zum Trotz noch im Jubiläumsjahr 2022 stattfinden, denn in diesem Jahr gehen zwei zentrale Leuchturmprojekte der Graf Recke Stiftung an den Start: So wird am 19. August 2022 das Graf Recke Quartier Neumünster feierlich eingeweiht. Das neu entstandene Quartier direkt neben dem Pflege- und Therapiezentrum Haus Reckeblick im hohen Nor-den setzt Maßstäbe über Schleswig-Holstein hinaus. Und außerdem soll im Jubiläumsjahr das Leuchtturm-projekt Ahorn-Karree im Dorotheenviertel Hilden an den Start gehen. Das bundesweit bislang einzigar-tige Projekts für ein würde- und respektvolles Leben und Wohnen für Menschen mit schwerer Demenz wurde vor knapp zwei Jahren kurz vor dem geplanten Einzug von 80 Menschen durch einen immensen Wasserschaden ausgebremst. Daraufhin waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Nun soll der Umzug ins neue Ahorn-Karree zum 1. Juli 2022 realisiert werden. Und auch hier ist eine Einwei-hungsfeier im Jubiläumsjahr geplant: am 20. September 2022 - einen Tag vor dem Weltalzheimertag.Bei den zentralen Fotomotiven des Jubiläumsjahres hat sich die Kommunikation der Graf Recke Stif-tung bewusst für Menschen aus den drei großen Aufgabenfeldern der Stiftung für Kinder, Erwachsene und ältere Menschen entschieden: Die Kinder aus der Kita Friedrichskothen in Ratingen-Lintorf, Anna Dupke und Annette Methfessel aus dem Wohnhaus an der Hochdahler Straße in Hilden sowie Elisabeth Schmohl und Egon Wülfken aus Neumünster repräsentieren das Jubiläumsjahr unter den Slogans "Zu-sammen groß", "zusammen stark" und "zusammen alt". Die Kitakinder aus Ratingen-Lintorf waren die ers-ten, die das Jubiläumsmobil live erleben durften ( www.200jahregrafrecke.de/... ). Mehr von Anna Dupke und ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern ist unter www.recke-on.de/... , über Elisabeth Schmohl und Egon Wülfken unter www.recke-on.de/zweisam zu sehen.Auf der zentralen Jubiläumsseite der Stiftung www.200JahreGrafRecke.de gibt es laufend alle Infos rund ums Jubiläum sowie Ihre Ansprechpersonen. Außerdem findet sich dort ein Rückblick auf die wesentlichen Meilensteine der Geschichte der Graf Recke Stiftung: www.200jahregrafrecke.de/...