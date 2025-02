Geschäftsjahr 2024: GPEP bleibt auf Wachstumskurs

Neuinvestments in Höhe von rund 180 Mio. Euro

Erfolgreiches Asset Management mit hoher Vermietungsquote

Ausblick 2025: 200 Mio. Euro Transaktionsvolumen angestrebt

Neuer Spezialfonds GPEP Food Retail Deutschland III geplant

Limburg | Frankfurt am Main, 19. Februar 2025 – Die GPEP kann auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken, welches zugleich ihr 10-jähriges Jubiläum markierte. 2024 wurden Immobilienakquisitionen in Höhe von rund 180 Mio. Euro getätigt und das Fonds- und Immobilienportfolio weiter ausgebaut. Unter Berücksichtigung der Immobilienverkäufe in Höhe von 50 Mio. Euro belief sich das Transaktionsvolumen auf rund 230 Mio. Euro. Das verwaltete Immobilienvermögen lag Ende 2024 bei rund 2,0 Mrd. Euro.Marcel Fuhr, Geschäftsführer der GPEP, fasst das erfolgreiche Geschäftsjahr zusammen: „Das Umfeld für Immobilieninvestments hat sich im letzten Jahr spürbar aufgehellt. Insbesondere im Qualitätssegment der lebensmittelgeankerten Handelsimmobilien setzte im Jahresverlauf eine Stabilisierung ein. Wir haben die Marktphase für attraktiv bewertete Zukäufe genutzt. Die Transaktionen wurden überwiegend Off-Market getätigt, unter Nutzung des guten Marktzugangs der GPEP. Mit unserem Akquisitionsvolumen dürften wir 2024 zu den aktivsten Asset- und Investment Managern in unserem Segment gezählt haben.“Das Asset Management der GPEP hat zudem an zahlreichen Standorten erfolgreiche Modernisierungen und Erweiterungen von Objekten durchgeführt, die in Verbindung mit Neu- und Nachvermietungen zu einer nachhaltigen Steigerung der Ertragskraft der Immobilienportfolios geführt haben. Die Vermietungsquote belief sich zum Jahresende 2024 auf rund 98 Prozent, bei einer Mietfläche von rund 1,1 Mio. m².Zudem nutzte die GPEP das Geschäftsjahr, um durch Prozessoptimierungen und den Ausbau der Digitalisierung die Effizienz im Reporting und Immobilienmanagement nochmals zu steigern. Diese Maßnahmen schaffen eine solide Grundlage für die Zukunft, um Investoren weiterhin eine überdurchschnittliche Fondsrendite zu bieten – insbesondere im Vergleich zu anderen Assetklassen.Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP: „Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir eine Fortsetzung unserer guten Entwicklung. Wir planen ein Transaktionsvolumen in Höhe von rund 200 Mio. Euro. Die Assetklasse der lebensmittelgeankerten Fachmärkte bietet aufgrund ihrer Resilienz und des sich stabilisierenden Zinsumfelds aktuell sehr attraktive Einstiegschancen.“Mit einem gesicherten Ankaufsvolumen von rund 40 Mio. Euro eröffnet die GPEP ihren Investoren bereits zu Jahresbeginn 2025 attraktive Möglichkeiten zur strategischen Neupositionierung im Markt.Neben den geplanten Akquisitionen setzt die GPEP auch auf eine flexible Ankaufsstrategie und behält opportunistische Objekte im Blick. Insbesondere in einem sich stabilisierenden Marktumfeld werden gezielt Chancen geprüft, die zusätzliche Potenziale bieten, um das Portfolio weiter auszubauen und den Anlegern langfristig überdurchschnittliche Renditen zu sichern.Zum Ausbau der Investorenbasis ist im Jahresverlauf die Auflage eines weiteren institutionellen Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung geplant. Der GPEP Food Retail Deutschland III strebt nachhaltige Investitionen mit Fokus auf den Lebensmitteleinzelhandel an und orientiert sich mit seiner Anlagestrategie an Nachhaltigkeitsmerkmalen.Herwart W. Reip, Geschäftsführer der GPEP, blickt optimistisch nach vorne: „Unsere Spezialisierung auf den Lebensmitteleinzelhandel, kombiniert mit fundierter Expertise in ESG, Reporting und Compliance verschafft uns einen klaren Vorteil am Markt. Wir können regulatorische Anforderungen effizient erfüllen und gewährleisten zugleich höchste Transparenz durch die Teilnahme an internationalen Benchmarkings wie GRESB.“Er ergänzt: „Unser wertvollstes Kapital ist das Vertrauen unserer Anleger – dafür engagieren wir uns täglich. Die rein eigenkapitalfinanzierte GPEP steht für eine außergewöhnlich solide Finanzkraft. Zudem kooperieren wir ausschließlich mit renommierten externen Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften und verzichten bewusst auf eigene Immobilieninvestitionen, um potenzielle Interessenkonflikte mit unseren Anlegern von vornherein auszuschließen.“