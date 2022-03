Geschäftsjahr 2021: GPEP macht Wachstumssprung

Immobilienzukäufe in Höhe von 650 Mio. €

Steigerung der Assets under Management auf 1,9 Mrd. €

Positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Auf Kurs für weiteres Wachstumsjahr 2022

Der Asset- und Investmentmanager GPEP blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 2021 war geprägt durch großvolumige Zukäufe. Für institutionelle Immobilienvermögen wurden insgesamt rund 650 Mio. € in lebensmittelgeankerte Handelsimmobilien investiert. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Anzahl der Mitarbeitenden deutlich erhöht, um dem größeren Verwaltungsvolumen Rechnung zu tragen und die Wertschöpfungstiefe für die Investoren weiter zu steigern.Marcel Fuhr, Geschäftsführer der GPEP, zeigt sich zufrieden mit dem Geschäftsverlauf: „2021 haben wir eine führende Rolle am Retail-Investmentmarkt eingenommen und unsere Marktposition deutlich verbessern können. Wir sind als Organisation reibungslos mitgewachsen und konnten das höhere Investmentvolumen von Beginn an effizient sowie wertsteigernd managen. Für den weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeit suchen wir unverändert qualifizierte Mitarbeiter wie beispielsweise Asset- und Property Manager sowie Transaktionsmanager. Die GPEP GmbH erzielte zudem eine nachhaltig positive Umsatz- und Ertragsentwicklung.“Im Jahresverlauf hat GPEP erfolgreich zwei große Portfolio-Transaktionen für durch GPEP gemanagte institutionelle Individualfonds abgeschlossen. So wurde mit Übergang Juli 2021 ein deutschlandweites Core-Handelsimmobilien-Portfolio mit insgesamt 51 Lebensmittelmärkten und Fachmarktzentren sowie einer Mietfläche von ca. 144.000 m² erworben. Das zweite Core-Portfolio wurde zum Jahresende 2021 akquiriert. Es besteht aus rund 35 Immobilienobjekten, die als Lebensmittel-Discounter und Vollsortimenter betrieben werden. Die Mietfläche beläuft sich auf rund 66.000 m². Weitere Transaktionen wurden überwiegend Off-Market getätigt, unter Nutzung des guten Marktzugangs der GPEP.GPEP übernimmt für die institutionellen Investoren ein umfassendes Leistungsspektrum, welches die Transaktionstätigkeit wie auch das Asset Management und Property Management abdeckt. Der Fokus auf das aktive und ganzheitliche Management maximiert den Anlageerfolg für die Investoren. Die Assets under Management beliefen sich zum Jahresende 2021 auf rund 1,9 Mrd. € (Ende 2020: 1,2 Mrd. €). Die verwaltete Mietfläche lag bei über 1 Mio. m² an über 450 Standorten. Die Vermietungsquote des Gesamtportfolios in Höhe von rund 98 Prozent unterstreicht die Qualität der verwalteten Immobilien und die Asset-Management-Kompetenz der GPEP.Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP: „2022 verfolgen wir erneut ambitionierte Ziele. Wir beabsichtigen, das verwaltete Immobilienvermögen um mehr als 300 Mio. € auf deutlich über 2 Mrd. € auszubauen. Um dies zu erreichen, planen wir im Jahresverlauf mit unserer GPEP Investment GmbH die Auflage neuer institutioneller Immobilienfonds.“„Auf Ebene der Organisation arbeiten wir intensiv daran, unsere hohen Standards in Bezug auf die Arbeitsprozesse sowie das Controlling und Reporting fortlaufend zu optimieren. Zudem liegt ein klarer Fokus darauf, Strategien zur weiteren Verbesserung der ESG-Performance unserer Immobilien zu entwickeln und gemeinsam mit unseren Investoren umzusetzen.“, ergänzt Herwart Reip, Geschäftsführer der GPEP.