GPEP verstärkt die Geschäftsführung mit Ralf Mauz

Die GPEP hat zu Jahresbeginn die Geschäftsführung erweitert. Der seit 2020 für die GPEP tätige Ralf Mauz rückt in die Geschäftsführung auf und wird das Unternehmen zukünftig gemeinsam mit den bestehenden Mitgliedern Marcel Fuhr, Jörn Burghardt und Herwart W. Reip vertreten.



Ralf Mauz (55) ist bereits im Juni 2020 als Leiter Finanzen und Rechnungswesen in die GPEP eingetreten. Der Dipl.-Betriebswirt (FH) verantwortet seitdem die Bereiche Rechnungswesen, Controlling und IT. In dieser Funktion hat er sich insbesondere mit dem Ausbau des Reportings, der Einführung von Compliance-Standards sowie der Digitalisierung von Arbeitsprozessen befasst und damit das Wachstum der GPEP in den letzten Jahren organisatorisch begleitet.



Marcel Fuhr, Geschäftsführer der GPEP: „Wir freuen uns, die Geschäftsführung mit Ralf Mauz personell ausbauen zu können. Ralf hat die erfreuliche Entwicklung der GPEP in den letzten beiden Jahren wirkungsvoll begleitet. Mit seinen profunden betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und dem Know-how aus dem Bereich der Fast Moving Consumer Goods hat er einen sehr guten Zugang zum Investment Management, der Immobilien- und der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. In der neuen Funktion als Geschäftsführer werden seine fachlichen Qualitäten noch besser zum Tragen kommen.“



Im Rahmen seiner vorherigen beruflichen Stationen war Ralf Mauz u. a. für namhafte Consumer Brands tätig. Von 2017 bis 2020 war er Kaufmännischer Leiter der GROFA Action Sports, für die er das Rechnungswesen und Controlling verantwortete. Zuvor war er von 2008 bis 2017 Leiter Finanzen und IT bei SodaStream Deutschland. Seine berufliche Karriere begann er im Verantwortungsbereich Controlling bei den Unternehmen HILDEBRANDMÜHLEN und Pepsi-Cola.