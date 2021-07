GPEP еrweitert mit Jörn Burghardt die Geschäftsführung zum 01.08.2021

Auf dem erfolgreichen Wachstumspfad hat der Asset und Property Manager GPEP GmbH (GPEP) seine Unternehmensführung erweitert und Jörn Burghardt (51), den bisherigen Leiter Business Developments & Akquisition, mit Wirkung zum 01.08.2021 zum Geschäftsführer ernannt. Das Unternehmen wird nun von Marcel Fuhr, Herwart W. Reip und Jörn Burghardt geleitet.



Mit mehr als 24 Jahren Erfahrung, davon 11 Jahre in leitender Funktion in der Hahn-Gruppe, wird sich der Immobilienökonom (ebs) weiterhin auf die Geschäftsentwicklung, Akquisition und Bestandsinvestorenbetreuung sowie Anbindung neuer Investoren konzentrieren.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Jörn Burghardt als Geschäftsführer gewinnen konnten. Seine Erfahrung in der Branche und in der Geschäftsentwicklung sowie sein exzellentes Netzwerk werden eine entscheidende Rolle in der nächsten Wachstumsphase von GPEP spielen.“ ,so die beiden Gründungsgesellschafter Herwart Reip und Marcel Fuhr.

(lifePR) (