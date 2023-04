GPEP kauft zehn Lebensmittelmärkte

Limburg | Frankfurt am Main

Immobilienportfolio mit Schwerpunkt Norddeutschland

Netto-Lebensmitteldiscounter als Ankermieter

Insgesamt 13.200 m² langfristig vermietete Mietfläche

Der Asset- und Investmentmanager GPEP hat für einen Immobilien-Spezialfonds, der für Universal Investment gemanagt wird, ein Portfolio mit 10 Netto-Lebensmitteldiscountern erworben. Die langfristig vermieteten Handelsimmobilien befinden sich überwiegend in Norddeutschland. Verkäufer der Objekte ist die Immobilientochtergesellschaft eines renommierten Handelsfilialisten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Rechtsanwaltskanzlei Mayer Brown, Düsseldorf, war bei der Transaktion beratend tätig. Die technische Begutachtung erfolgte durch Gleeds Deutschland, Frankfurt. Vermittelt wurde der Kauf durch den Investmentmakler CBRE, Berlin.Die akquirierten Handelsimmobilien sind größtenteils an den Lebensmittel-Discounter Netto vermietet. Entsprechend sind mehr als 90 Prozent der Mieteinnahmen dem Lebensmitteleinzelhandel zuzuordnen. Die Mietfläche beläuft sich auf rund 13.200 m². Die gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) des vollvermieteten Immobilienportfolios liegt bei mehr als 12 Jahren. Es handelt sich dabei um moderne und etablierte Standorte, die in verkehrsgünstigen Lagen hohe Besucherfrequenzen generieren.Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP: „Wir freuen uns über diese erfolgreiche Transaktion. Die neu erworbenen Lebensmittelmärkte stellen insbesondere im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ein vergleichsweise stabiles und renditestarkes Investment dar. Das Portfolio umfasst zehn attraktive Immobilienobjekte, die bei den Kunden im Einzugsgebiet fest etabliert sind und für unsere Investoren eine hohe Einnahmesicherheit versprechen.“„In den kommenden Monaten beabsichtigen wir, das eingetrübte Kapitalmarktumfeld chancenorientiert zu nutzen und weitere attraktiv bewertete sowie qualitativ hochwertige Nahversorgungsimmobilien zuzukaufen.“ ergänzt Marcel Fuhr, Geschäftsführer der GPEP.