GPEP in tiefer Trauer

Mit großer Bestürzung und in tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geschätzter Gründer, Partner und Geschäftsführer Marcel Fuhr am 25. April 2025 im Alter von 50 Jahren verstorben ist. Nach kurzer, schwerer Krankheit hat er uns viel zu früh verlassen. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in dieser schweren Zeit bei Marcel Fuhrs Familie.



Marcel Fuhr war weit mehr als nur ein Unternehmer – er war ein Visionär, der mit seiner klaren Haltung und seinem unermüdlichen Einsatz die GPEP GmbH von Grund auf prägte. Gemeinsam mit Herwart W. Reip gründete er das Unternehmen im Jahr 2014 und setzte von Anfang an auf ein Fundament aus Vertrauen, Verantwortung und nachhaltigem Wachstum. Unter seiner Führung entwickelte sich die GPEP zu einem der führenden Asset- und Investentmanager in Deutschland.



Sein unternehmerisches Denken ging stets über den Moment hinaus. Es war ihm wichtig, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die nicht nur auf wirtschaftlichem Erfolg, sondern auch auf den Werten von Fairness, Respekt und Partnerschaft basiert. Diese Werte sind das Erbe, das er hinterlässt und das weiterhin die Grundlage der GPEP GmbH bilden wird.



Seine Entschlossenheit, die GPEP nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Werte-gemeinschaft zu gestalten, werden in allen Bereichen des Unternehmens weiterleben. Die Art und Weise, wie wir bei der GPEP arbeiten, wie wir uns selbst und unsere Geschäftspartner sehen und wie wir Verantwortung übernehmen, ist ein direktes Resultat seines unermüdlichen Engagements.



Marcel Fuhr war ein Mensch, der durch seine Persönlichkeit und seine Führungsweise einen bleibenden Eindruck hinterließ. Sein Humor, seine Empathie und seine Fähigkeit, Menschen zu motivieren und zu inspirieren, machten ihn einzgartig. Er hinterlässt eine große Lücke und wird uns allen sehr fehlen.



Die Aufgaben von Marcel Fuhr werden bis auf Weiteres durch Herwart W. Reip und Jörn Burghardt übernommen. Die Handlungsfähigkeit der GPEP GmbH ist damit uneingeschränkt gewährleistet. Wir werden in seinem Sinne weiterarbeiten und das Unternehmen mit der gleichen Hingabe und Verantwortung führen, die Marcel Fuhr vorgelebt hat.

