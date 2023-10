GPEP gründet Expertenbeirat zur Stärkung des Wachstumskurses

Unterstützung der strategischen Ausrichtung und Unternehmensentwicklung

Branchenkenner und Experten aus unterschiedlichen Bereichen

Die GPEP, einer der marktführenden Investment und Asset Manager für lebensmittelgeankerte Immobilien, hat einen hochkarätigen Beirat ins Leben gerufen. Der Beirat wird der GPEP zukünftig beratend zur Seite stehen, um das kontinuierliche Wachstum zu fördern. Das Gremium setzt sich aus den Mitgliedern Georg Fahrenschon, Dr. Markus Hofmann, Ralf-Peter Koschny und Carsten Probst zusammen, die jeweils wertvolle Erfahrungen und Netzwerke aus der Immobilienwirtschaft, dem Kapitalmarkt und der Politik mitbringen.Ralf-Peter Koschny ist Sprecher des Vorstands der bulwiengesa AG, Hamburg, und dort verantwortlich für die Bereiche Einzelhandel, Hotel und Logistik. Der Fellow der Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS) ist aktives Mitglied in zahlreichen Verbänden und Vereinigungen, die dem Einzelhandel und der Immobilienbranche nahestehen. Er verfügt über exzellente Kontakte in die Immobilienwirtschaft sowie zu Städten und Gemeinden.Staatsminister a.D. Georg Fahrenschon prägte über zehn Jahre die politische Landschaft als Mitglied des Bundestages sowie als Bayrischer Staatsminister der Finanzen. Danach führte er von 2012 bis 2017 als Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) den größten kreditwirtschaftlichen Verbund Europas. Seit 2019 ist er Partner und Generalbevollmächtigter bei der WTS Group AG, München, einem der bundesweit führenden Anbieter von Steuerberatungs- und Financial-Advisory-Dienstleistungen.Dr. Markus Hofmann war über 20 Jahre lang Vorstandsmitglied bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften im In- und Ausland. So z.B. bei AXA, Allianz, ERGO und zuletzt im Provinzial-Konzern. Der promovierte Chemiker bringt sein Know-How als Beirat bereits bei der Legal Hero GmbH und der PropertyExpert GmbH ein und ist Senior Expert bei Senco Hydrogen Capital. Ferner unterstützt er Start-ups und treibt zukunftsweisende Nachhaltigkeitsthemen, insbesondere im Bereich Wasserstoff voran.Carsten Probst war in diversen leitenden Positionen im Segment der Alternative Investment Funds bei der Deka Immobilien und der Commerz Real tätig und war Gründungsgesellschafter der HEICO Investment Management. Er berät als Geschäftsführender Gesellschafter der Fundreal institutionelle Anleger und Family Offices bei der Auflage und Verwaltung von AIF-Vehikeln mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- Gewerbe- und Wohnungsimmobilien und engagiert sich in der Gründerszene für Unternehmen mit innovativen Lösungen.Marcel Fuhr, geschäftsführender Gesellschafter, betont: „Mit dem Beirat gewinnen wir wertvolles Know-how und Unternehmertum hinzu. Die Expertise und das Netzwerk dieser vier Persönlichkeiten werden entscheidend zur Erreichung unserer Ziele beitragen.“Herwart Reip, geschäftsführender Gesellschafter, fügt hinzu: „In diesem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld bleibt die GPEP mit ihrem Investmentfokus auf dem Wachstumspfad. Unterstützt durch den Beirat werden wir die Erweiterung und Erschließung neuer Geschäftsfelder in Erwägung ziehen und Marktopportunitäten gezielt nutzen.“