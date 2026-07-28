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GPEP führt das Nahversorgungszentrum Seelow zur Vollvermietung

(lifePR) (Limburg | Frankfurt am Main, )
  • Neue Mieter Woolworth und Getränke Hoffmann
  • Eröffnungen im Juli und August
  • Ankermieter Netto Marken-Discount
Das Asset Management der GPEP hat für das Nahversorgungszentrum Seelow in Brandenburg den Non-Food-Discounter Woolworth und einen Getränkemarkt, Getränke Hoffmann, als neue Mieter gewonnen. Damit ist das Objekt vollständig vermietet.

Woolworth übernimmt rund 1.000 m² Mietfläche, die zuvor zehn Jahre lang der Einrichtungshändler JYSK belegte. Vor dem Einzug wurden u.a. die Innenräume erneuert und mit moderner Beleuchtungstechnik ausgestattet. Die Eröffnung ist für Mitte August vorgesehen.

Für Getränke Hoffmann aktivierte das Asset Management eine zuvor ungenutzte Flächeneinheit von rund 650 m². Nach Flächenausbau und passgenauem Zuschnitt öffnete der Markt bereits Mitte Juli.

„Beide Neuvermietungen erweitern das Einkaufsangebot und sprechen zusätzliche Kundengruppen an. Davon profitieren Mieter wie Investoren gleichermaßen. Ein auf die alltägliche Versorgung ausgerichteter Mietermix hält die Frequenz dauerhaft hoch und unterstützt damit die Einnahmesicherheit", erläutert Marc Neis, Prokurist und Leiter des Asset Managements der GPEP.

Etablierter Standort am nördlichen Ortsrand
Die 2015 errichtete Handelsimmobilie umfasst rund 3.150 m² Mietfläche sowie etwa 100 PKW-Stellplätze auf einem Grundstück von circa 12.000 m². Als Ankermieter fungiert der Lebensmitteldiscounter Netto Marken-Discount.

Das Objekt liegt am nördlichen Ortsrand von Seelow an der Gusower Straße/Humboldtstraße in einem gemischt bebauten Gebiet. Verkehrsgünstig angebunden, versorgt es die umliegende Bevölkerung seit Jahren zuverlässig. Mit den beiden Vermietungen hat das GPEP Asset Management die Anziehungskraft des Standorts nochmals spürbar erhöht.

Die GPEP betreut die Immobilie für ein institutionelles Sondervermögen. Durch die Neuvermietungen ist die Werthaltigkeit des Investments nachhaltig gestiegen.

GPEP GmbH

Die GPEP ist spezialisiert auf das Asset und Investment Management von Lebensmittelmärkten sowie Fachmarktzentren mit Ankermietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Für institutionelle Investoren und Family Offices bietet die unabhängige und inhabergeführte Immobilienmanagementgesellschaft mit ihrem Team von über 140 Experten an den Standorten Limburg, Frankfurt am Main, Zwickau und Halle Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette an. Dazu gehören das Akquisitions- und Transaktionsmanagement, Finanzierung, Research, Fondsmanagement, Asset Management, Property Management, Risikomanagement und der Verkauf. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat die GPEP ein deutschlandweites Handelsimmobilienportfolio mit einem Volumen von rund 2,1 Mrd. Euro und über 470 Objekten aufgebaut. Darüber hinaus betreut die GPEP weitere exklusive Mandate mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Mrd. Euro in den Segmenten Handel und Wohnen.

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