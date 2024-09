GPEP feiert ihr 10-jähriges Jubiläum

"Ein Jahrzehnt Erfolg. Die Reise geht weiter!"

Transaktionsvolumen über 200 Mio. Euro bis Jahresende angestrebt

3 Mrd. Euro Assets under Management als mittelfristiges Ziel

Die GPEP GmbH feiert im September 2024 ihr 10-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 2014 konnte der Asset und Investment Manager ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen. Bereits nach nur fünf Jahren erreichte das verwaltete Vermögen die Milliardenmarke. Heute managt die GPEP ein Immobilienportfolio mit einem Volumen von über 2 Mrd. Euro, das aus 450 Immobilienobjekten besteht. Damit zählt das Unternehmen zu den führenden Investment Managern für Lebensmittelmärkte in Deutschland.Als die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Marcel Fuhr und Herwart W. Reip die GPEP gründeten, war das Geschäftsmodell von Beginn an klar definiert: Das Unternehmen fokussiert sich auf das Asset und Investment-Management von lebensmittelgeankerten Fachmarkt-immobilien. Mit einem Team von aktuell rund 100 Experten bietet es seinen institutionellen Investoren ein umfassendes Leistungsspektrum, das alle Aspekte des Immobilienmanagements abdeckt.Die GPEP hat sich die Dynamik ihrer Gründungsjahre bewahrt und zählt auch im aktuellen, herausfordernden Marktumfeld zu den aktivsten Marktteilnehmern. Bis zum Jahresende 2024 wird voraussichtlich ein Transaktionsvolumen von über 200 Mio. Euro erreicht werden. Dabei bringt das Management der GPEP mit seinen vielen Jahrzehnten Branchenerfahrung die notwendigen Kompetenzen ein, um mit überdurchschnittlicher Qualität und Expertise am Markt zu agieren.Marcel Fuhr zieht ein positives Fazit und blickt optimistisch in die Zukunft: „Wir sind stolz auf die erfolgreiche Entwicklung der GPEP in den letzten zehn Jahren. Unser Konzept hat sich bewährt. In den kommenden Jahren werden wir unseren starken Zugang zu Mietern und Investoren nutzen, um weiterhin qualitätsorientiert zu wachsen.“Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP, ergänzt: „Immobilien mit Mietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel stehen für Stabilität und Ertragsstärke. Das Marktumfeld hat sich zudem deutlich aufgehellt. Deshalb planen wir, weiter zu investieren. Mittelfristig streben wir einen Anstieg des verwalteten Vermögens um 50 Prozent auf rund 3 Mrd. Euro an.“Herwart W. Reip fügt hinzu: „Ein besonderer Dank gilt unseren Anlegern, die uns täglich ihr Vertrauen schenken sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns mit ihrem Einsatz jeden Tag unserem Ziel der Qualitätsführerschaft ein Stück näherbringen. Wir blicken zufrieden auf zehn Jahre erfolgreiche Unternehmensentwicklung zurück und streben auch in Zukunft danach, durch kontinuierliche Innovation und kompromisslose Kundenorientierung, höchste Standards in der Immobilienbranche zu setzen und unsere Position als vertrauens-würdiger Partner weiter auszubauen.“