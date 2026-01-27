GPEP erwirbt Portfolio mit 11 Lebensmittelmärkten

REWE-Vollsortimenter und 10 Netto-Discounter

Die GPEP hat für einen Immobilienspezialfonds ein Portfolio mit 11 Lebensmittelmärkten erworben. Verkäufer der Immobilienobjekte ist die RATISBONA Handelsimmobilien, Regensburg. Die rechtliche Beratung erfolgte durch GSK Stockmann, Frankfurt. Die technische Due Diligence übernahm Gleeds Deutschland, Frankfurt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Das Nahversorgungsportfolio umfasst zehn neu errichtete Netto-Lebensmittel-discounter sowie einen 2018 erbauten REWE-Vollsortimenter. Die Standorte verteilen sich auf Bayern, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen. Alle Objekte sind langfristig vollvermietet und befinden sich in verkehrsgünstig angesiedelten, gut frequentierten Lagen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beträgt rund 14 Jahre.Die Mieter der Märkte gehören zu den beiden führenden deutschen Lebensmittelhändlern REWE und EDEKA. Neben dieser wirtschaftlichen Stabilität überzeugt das Portfolio durch seine hohe ESG-Konformität, die durch Mietverträge mit Green-Lease-Klauseln untermauert wird. Besonders die zehn neu erbauten Netto-Märkte setzen Maßstäbe hinsichtlich ihrer nachhaltigen Bauweise und technischen Ausstattung.Im Fokus steht ein ressourcenschonender und energieeffizienter Betrieb der Immobilien: Beheizt werden die Märkte über Luft-Wärmepumpen, während Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern Strom für die Technik und die E-Ladesäulen auf den PKW-Stellplätzen erzeugen. Die Außenanlagen wurden naturnah gestaltet, beim Bau kamen verstärkt Holz und Zellulose zum Einsatz.Ein ESG-Highlight des Portfolios ist der Netto-Markt in Creußen, der durchgängig auf den natürlichen Baustoff Holz und recyclingfähige Elemente setzt, von der Fassade bis zur Innenausstattung. Unbehandelte Holzelemente und emissionsarme Baustoffe schaffen ein natürliches Raumklima für Kunden und Mitarbeitende. Zugleich wird durch den Einsatz von Holz langfristig CO₂ in größerem Maße gebunden – ein klarer Mehrwert für Umwelt und Nachhaltigkeit.Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP, betont: „Diese Neuakquisition sichert unseren Investoren einen Ausbau des Zugangs zum stabilen und substanzstarken Segment des Lebensmitteleinzelhandels. Die Standorte leisten einen wichtigen Beitrag zur täglichen Nahversorgung in fünf Bundesländern und stehen für eine zukunftsfähige Verbindung von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Unsere Mieter profitieren von einem energieeffizienten Betrieb, unsere Investoren von langfristiger Stabilität und Werthaltigkeit.“