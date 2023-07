GPEP erwirbt Nahversorgungszentrum in Hessen

Etablierter und gut frequentierter Standort in Ginsheim-Gustavsburg

Hauptmieter Tegut, Netto und Rossmann

200 m² Mietfläche, langfristig vermietet

Akquisition für den Spezialfonds GPEP Food Retail Deutschland II

Der Asset- und Investmentmanager GPEP hat für den Immobilienspezialfonds GPEP Food Retail Deutschland II ein Nahversorgungszentrum in Ginsheim-Gustavsburg, Hessen, erworben. Verkäufer des Objekts ist ein Immobilien-Sondervermögen der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH. Die Vermarktung erfolgte durch BNP Paribas Real Estate, Frankfurt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Das im Jahr 2006 erbaute Nahversorgungszentrum besteht aus zwei Gebäudekörpern und verfügt über eine eingeschossige Mietfläche von rund 4.200 m². Größter Einzelmieter ist der Lebensmittelmarktbetreiber Tegut, mit Sitz in Fulda, der insbesondere in Hessen eine starke regionale Marktposition innehat. Der zugkräftige Verbrauchermarkt bietet das neueste Marktkonzept und eine moderne technische Ausstattung. Die weiteren Mietflächen teilen sich Netto Marken-Discount, die Drogeriemarktkette Rossmann und der Textildiscounter Kik. Die vollvermietete Handelsimmobilie weist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) von mehr als 7 Jahren auf.Das langjährig etablierte Nahversorgungszentrum befindet sich in einem Gewerbegebiet im Süden von Ginsheim-Gustavsburg und verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung an das Bundesstraßen- und Autobahnnetz sowie eine fußläufig erreichbare ÖPNV-Anbindung. Mit dem breiten, auf Nahversorgung ausgerichteten Warensortiment, einem großzügigen PKW-Stellplatzangebot sowie einer guten Sicht- und Erreichbarkeit hat sich die Handelsimmobilie eine führende Markstellung in der Region gesichert.Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg ist Teil der wirtschaftsstarken Metropolregion FrankfurtRheinMain. Sie ist verkehrsgünstig gelegen zwischen den Großstädten Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Als Wirtschafts- und Investitionsstandort profitiert Ginsheim-Gustavsburg von der sehr guten Verkehrsanbindung, dem Binnenhafen sowie der Nähe zum Opelwerk in Rüsselsheim und dem größten deutschen Flughafen. Entsprechend liegt die Arbeitslosenquote der wachstumsstarken Stadt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP: „Das Nahversorgungszentrum Ginsheim-Gustavsburg ist ein attraktives Neuinvestment für unseren institutionellen Immobilienfonds GPEP Food Retail Deutschland II. Die Renditestärke der Immobilie sowie die ausgeprägte Konjunkturunabhängigkeit des Lebensmitteleinzelhandels ergeben eine hohe Investmentqualität. Wir werden das aktuelle Marktumfeld weiter für Zukäufe nutzen, mit einem starken Fokus auf qualitätsorientierte Investments im Core-Segment.“Der Immobilien-Spezialfonds GPEP Food Retail Deutschland II investiert mit dem Schwerpunkt auf Nahversorgungsimmobilien in Deutschland. Zur Investorenziel­gruppe zählen insbesondere kleinere bis mittlere Pensionskassen, Versicherungen, Sparkassen, Versorgungswerke und Stiftungen. Das Zielvolumen beträgt 300 Millionen Euro. Der Fonds ist offen für Neuzeichnungen ab 5 Mio. Euro Eigenkapital.Der Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung orientiert sich mit seiner Anlagestrategie an Nachhaltigkeitsmerkmalen und strebt nachhaltige Investitionen an. Die prognostizierte Ausschüttungsrendite liegt bei mindestens 4 Prozent. Als Kapital­verwaltungsgesellschaft fungiert die Hansainvest GmbH aus Hamburg.