GPEP erwirbt EDEKA-Portfolio in Bayern

Limburg | Frankfurt am Main

Drei Lebensmittelmärkte mit insgesamt rund 8.355 m² Mietfläche

Frequenzstarke Standorte Coburg, Scheinfeld und Etzenricht

Hoher ESG-Standard und langfristige Vermietung

Die GPEP hat für ein institutionelles Sondervermögen der Universal Investment ein Portfolio mit drei Lebensmittelmärkten erworben. Die Handelsimmobilien befinden sich in den Städten Coburg und Scheinfeld sowie der Gemeinde Etzenricht, die alle dem Bundesland Bayern angehören. Verkäufer der Objekte ist die EDEKA Regionalgesellschaft Nordbayern- Sachsen-Thüringen. Bei der Transaktion wurde der Käufer von der Rechtsanwaltskanzlei McDermott Will & Emery beraten. Die technische Prüfung übernahm Gleeds Deutschland. Der Verkäufer ließ sich von der Kanzlei GrothmannGeiser sowie den Transaktionsberatern JenaCon begleiten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Die zwischen 2013 und 2017 erbauten Lebensmittelmärkte sind langjährig in der Region etabliert, verkehrsgünstig gelegen und verfügen über sehr attraktive Einzugsgebiete. Alleiniger langfristiger Mieter ist EDEKA, der umsatzstärkste Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands. Die gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) des voll vermieteten Immobilienportfolios liegt bei 15 Jahren. Die Mietfläche beläuft sich auf insgesamt 8.355 m².Die Handelsimmobilien erfüllen höchste ESG-Standards und überzeugen durch ihre Energieeffizienz. Alle drei Objekte verfügen über eine moderne Gebäudetechnik, darunter Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Solarstrom, energieeffiziente Wärmepumpen für eine nachhaltige Klimatisierung sowie eine durchgängige LED-Beleuchtung im Innen- und Außenbereich.Jörn Burghardt, Geschäftsführer der GPEP, fasst die Transaktion zusammen: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Anbindung dieses Portfolios. Die bonitätsstarke Mieterin EDEKA, die langfristige Vermietung und die hohe Ressourceneffizienz der Immobilien führen zu einem hervorragenden Rendite-Risiko-Profil. Wir werden das aktuelle Marktumfeld weiter für Zukäufe nutzen, mit einem starken Fokus auf qualitätsorientierte Investments im Core-Segment.“Stephan Köhler, Leiter strategisches Immobilien- und Portfoliomanagement bei EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen: „Dieser Verkauf ist Teil unserer langfristig ausgerichteten Finanzierungs- und Immobilienstrategie. Wir sind glücklich, dass wir dadurch unsere sehr erfolgreiche Partnerschaft mit GPEP ausbauen können.“