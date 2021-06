ESTAma vermittelt Einzelhandelsportfolio „Project Cart 2“ an GPEP

Die GPEP GmbH ist spezialisiert auf das Asset und Property Management von Fachmärkten und Fachmarktzentren in Deutschland. Ankermieter der Objekte sind meist etablierte Lebensmittelhandelskonzerne. Für institutionelle und private Investoren sowie Family Offices bietet die unabhängige und inhabergeführte Immobilienmanagementgesellschaft mit ihrem Team von rund 70 Experten die gesamte Wertschöpfungskette an. Dazu gehören Akquisitions- und Transaktionsmanagement, Finanzierung, Research, Fondsmanagement, Asset Management, Property Management, Risikomanagement und Verkauf. Seit Gründung im Jahr 2014 hat GPEP ein Portfolio mit einem Volumen von rund 1,2 Mrd. Euro und 350 Objekten aufgebaut.Über Marathon:Weitere Informationen finden Sie unter www.marathonfund.com Über ESTAma:Als exklusiv beauftragter Transaktionsmanager hat Estama Ltd. über 550 Immobilien mit einem Transaktionwert von ca. € 2 Milliarden im Auftrag verschiedener Kunden erfolgreich in den vergangenen Jahren veräussert.Seit 2005 bietet die Estama Gesellschaft für Real Estate Management mbH Dienstleistungen im Bereich Asset, Center- und Property Management an. Das Unternehmen betreut derzeit ein Anlagevolumen von ca. € 2,4 Milliarden. Neben der Hauptniederlassung in Berlin ist ESTAma in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Wuppertal, Dresden und Langenfeld vertreten. Das Unternehmen beschäftigt ca. 60 Mitarbeiter, die über umfangreiche nationale und internationale Erfahrungen in allen Bereichen des gewerblichen Immobilienmanagements verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter www.estama.eu