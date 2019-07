Pressemitteilung BoxID: 759832 (Gothaer Versicherungsbank VVaG)

Gothaer: Beitragsgarantie für bKV und Kranken-Zusatzversicherungen bis 2020

Die Gothaer Krankenversicherung geht in die Offensive und spricht eine Beitragsgarantie für alle verkaufsoffenen Zusatzversicherungen sowie die betriebliche Krankenversicherung (bKV) bis Ende 2020 aus. Bei einigen Tarifen kann der Kölner Versicherer die Beiträge sogar senken.



Die Gothaer Krankenversicherung bietet Zusatzversicherungen in den Bereichen Ambulant, Pflege, Stationär, Vorsorge und Zahn an. Hier bleiben zwölf Tarife stabil, zwei Zahnbehandlungs-/prophylaxetarife werden sogar gesenkt. Das gleiche gilt für sämtliche Angebote in der bKV – sowohl bei Arbeitnehmerfinanzierung (MediGroup) als auch Arbeitgeberfinanzierung (MediGroupAG).



„Wir bekräftigen mit dieser Garantie erneut unseren Ruf der Beitragsstabilität in der Zusatzversicherung. Der Markt honoriert dies mit kräftigem Wachstum“, freut sich der Vorstandsvorsitzende der Gothaer Krankenversicherung Oliver Schoeller. „Dafür bedanken wir uns auf diesem Wege gerne.“

