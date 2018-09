Finanztest: Sehr gut für die Gothaer SBU

Der Berufsunfähigkeitstarif (BU) Gothaer SBU Premium wurde von Finanztest mit sehr gut bewertet. Getestet wurden Tarife, die besonders für Auszubildende und Studenten bezahlbar und leistungsstark sind.



Ganz vorne dabei ist die Gothaer BU beim Testkriterium Bedingungen, was entscheidend (75%) zur Endnote „sehr gut“ beigetragen hat. Schon vorab hat Finanztest die Tarife nach engen Kriterien selektiert, übrig blieben nur die Tarife, die Auszubildenden und Studenten einen bezahlbaren und leistungsstarken BU Schutz bieten.



Auch wenn man in dieser Lebensphase noch nicht im Erwerbsleben steht, ist eine BU wichtig – zumal sie im jungen Alter deutlich preisgünstiger ist als später. „Eine sehr gute BU schützt Sie am besten für den Fall, dass Sie aufgrund von Invalidität während Ausbildung oder Studium den angestrebten Beruf nicht ausüben können“, so Finanztest.



Den gesamten Test findet man im Septemberheft von Finanztest ab Seite 78.

Diese Pressemitteilung posten:

Gothaer Versicherungsbank VVaG

Der Gothaer Konzern ist mit 4,4 Mrd. Euro Beitragseinnahmen und rund 4,3 Mio. Versicherten eines der größten deutschen Versicherungsunternehmen. Angeboten werden alle Versicherungssparten. Dabei setzt die Gothaer auf qualitativ hochwertige persönliche Beratung der Kunden und vielfältige digitale Services und Angebote.





Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers