Dr. Christopher Lohmann zum Vizepräsidenten von AMICE gewählt

AMICE vertritt als Verband die Interessen der Versicherungsvereine in Europa

Mehr als die Hälfte aller europäischen Versicherer sind als Versicherungsvereine oder Genossenschaften aufgestellt

Ihr Marktanteil liegt bei 32 Prozent mit 420 Millionen Versicherten und rund 440.000 Mitarbeitern

Auf ihrer Hauptversammlung in Brüssel hat AMICE, der europäische Interessenverband der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, am 5. Juni 2019 einen neuen Vorstand und ein neues Präsidium gewählt. Der bisherige Präsident Grzegorz Buczkowski (Saltus, Polen) und Vizepräsident Christophe Ollivier (FNMF, Frankreich) wurden einstimmig für eine zweite Amtszeit bestätigt, neu zum Vizepräsidenten gewählt wurde Dr. Christopher Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Allgemeine AG.AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe) ist der Verband der Gegenseitigkeitsversicherer und Versicherungsgenossenschaften in Europa. Der Verband wurde im Januar 2008 gegründet und will durch seine Arbeit dazu beitragen, dass die Stimme der Versicherungsvereine und Genossenschaftsversicherungen in Europa gehört wird und dass die Interessen seiner Mitglieder berücksichtigt werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Versicherer in Europa unabhängig von ihrer Rechtsform zu gewährleisten."Es ist mir eine große Ehre, dass ich mich nun als Vizepräsident aktiv in die Arbeit von AMICE einbringen kann, “ erklärt Lohmann. „Dem Verband gelingt es seit mehr als zehn Jahren, Versicherer aus verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlicher Größe, Struktur und Größe zusammenzubringen und den Austausch untereinander zu fördern.“ Eckpfeiler der Anfang des Jahres verabschiedeten neuen Strategie von AMICE sind Verantwortung, Nachhaltigkeit und ethisches Verhalten sowie Exzellenz.