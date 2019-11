Den Zucker im Griff

Viele kennen sie noch von ihren Großeltern: die penibel geführten Diabetes-Berichtshefte, in denen in engen Tabellen Mahlzeiten, Blutzuckerwerte und Insulin-Dosierungen aufgelistet wurden. Heute ist das Leben mit Diabetes einfacher geworden. Weiterhin müssen Patienten genau auf sich und ihre Ernährung achten, regemäßig zum Diabetologen und zur medizinischen Fußpflege gehen und aufmerksam für die Symptome von Folgeerkrankungen sein, aber dank neuester Technik ist die chronische Erkrankung gut zu managen – und zwar digital statt analog.Eines dieser Hilfsmittel passt sogar in die Hosentasche: Smarte Apps wie mySugr bieten digitale Diabetes-Tagebücher mit Insulinrechnern, sie empfangen und pflegen die Blutzuckerwerte gleich vom Messgerät und liefern Ratschläge von Diabetes-Coaches. So haben die Patienten ihre Werte immer griffbereit und müssen viele davon dank Bluetooth-Übertragung nicht einmal selbst eintragen. Ein weiteres Plus im mySugr-Paket: die App ermittelt den persönlichen Teststreifenverbrauch des Kunden und liefert die benötigte Menge nach Hause – ohne Gang zur Apotheke. Weil diese Vorteile überzeugen, kooperiert die Gothaer seit 2018 mit mySugr. Kunden einer Gothaer Krankenversicherung können das umfangreiche Diabetes-Management per App oder in der Browser-Version kostenfrei nutzen.Wer noch mehr über seine Erkrankung – egal, ob Typ 1 oder 2 – lernen möchte sowie über die Vorteile, die die Gothaer ihren Versicherten bietet, sollte in den Gothaer Diabetes-Ratgeber schauen: https://www.gothaer.de/media/sevice/ratgeber_gesundheit/broschuere/diabetes_broschuere.pdf