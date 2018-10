Auch Fitch Ratings bestätigt Rating-Ergebnisse der Gothaer

16.10.18

Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat am 15.10.2018 die Rating-Ergebnisse der Gothaer Allgemeine Versicherung AG und der Gothaer Lebensversicherung AG erneut bestätigt. Die Unternehmen werden weiterhin mit ‘A’ bewertet und der Ausblick der Ratings ist „stabil“.



Die Bestätigung der Ergebnisse reflektiert laut der Rating-Agentur die starke und widerstandsfähige Kapitalausstattung der Gothaer Allgemeine Versicherung AG und der Gothaer Lebensversicherung AG sowie die gute Profitabilität und die gut diversifizierte Aufstellung.



Fitch sieht die Kapitalausstattung des Konzerns als stark an und positiv für die vergebenen Ratings. Diese Ansicht wird durch das Ergebnis „stark“ der Gothaer in Fitch’s Prism Factor-Based Model zum Jahresende 2017 gestützt und die Experten erwarten, dass das Ergebnis auch zum Jahresende 2018 erhalten bleibt.



Der Jahresüberschuss des Gothaer Konzerns verbesserte sich 2017 weiter auf 168 Mio. Euro – nach 158 Mio. Euro im Jahr 2016. Dies führen die Analysten vor allem auf ein verbessertes versicherungstechnisches Ergebnis im Schaden/Unfallgeschäft zurück, das sich in den starken Schaden-Kosten-Quoten in den letzten Jahren widerspiegelt.



„Das sind sehr gute Nachrichten für den Gothaer Konzern. Direkt nach S&P Global Ratings – die unsere Ratings Anfang des Monats bestätigt haben – bekräftigt jetzt auch Fitch unsere Rating-Ergebnisse. Wir sind als gut diversifizierte Versicherungs-gruppe, die von einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit geführt wird, sehr gut aufgestellt. Dass wir in allen drei Hauptversicherungssparten, Lebens-, Schaden/Unfall- und Krankenversicherung Geschäft zeichnen, wirkt sich sehr positiv auf unsere Marktposition aus. Auch Fitch bestätigt uns eine starke und stabile Marktposition.“, freut sich der Vorstandsvorsitzende des Gothaer Konzerns, Dr. Karsten Eichmann.

(lifePR) (