Wedelspass: In Malbun fahren Gross und Klein auf die Berge ab

So einfach kann Skifahren mit der ganzen Familie sein. Das Pistenglück liegt für grosse und kleine Skifahrer direkt vor dem Gorfion Familotel Liechtenstein im traumhaften Malbun. Die Kinder können es kaum erwarten, raus zu flitzen zur Skischule und die Skier anzuschnallen. Kein Schleppen der sperrigen Skiausrüstung, kein Ski-Shuttle. Einfach vor der Haustür in das Schneevergnügen starten, das kommt Familien entgegen. Wer sich schon auf den blauen, roten und schwarzen Pisten wohlfühlt, fährt auf die Berge ab: 23 Kilometer Pisten führen vom 2.000 Meter hohen Sareis, vom 1.871 Meter hohen Täli und vom 1.884 Meter hohe Hochegg hinunter in das Bergdorf Malbun. Skiresort.de, das weltweit grösste Testportal von Skigebieten, hat Malbun als Top-Skigebiet ausgezeichnet.



In Malbun sind Skifahrer in bester Gesellschaft. Auch die Fürstenfamilie und die mehrfache Weltcupsiegerin Tina Weirather haben in Malbun das Skifahren gelernt. Schon 3-Jährige können hier ein erstes Gefühl für den Schnee unter den Brettern beim Windel-Wedel-Kurs der beiden Skischulen entdecken. Spielerisch lernen auch die Kinder im Malbi-Park immer besser den richtigen Schwung. Die passende Skiausrüstung gibt es im Sportgeschäft nur drei Gehminuten vom Hotel Gorfion zu leihen.



Ski in – Ski out ist ein Luxus, den vor allem Familien nicht missen möchten. Wenn sich auf der Piste der Hunger einschleicht, dann ist die Pause im Hotel Gorfion ganz nah. Auf der Sonnenterrasse samt Schneebar mit Blick auf die Alpengipfel oder in den gemütlichen Restaurants im Hotel schmeckt eine Stärkung zwischendurch. Kinder bis 6 Jahre fahren in Malbun gratis Ski, der Malbi-Park ist ebenfalls kostenlos und vom Hotel Gorfion ohne Lift in nur zwei Minuten erreichbar.



Auch das klingt nach jeder Menge Winterspass: Im Gorfion Familotel Liechtenstein einfach die Rodel, den Bob oder den Zipfelbob schnappen und auf geht es zu einer lustigen Rutschpartie im Schnee.



Für Familien gedacht, für Eltern und Kinder gemacht



Im Gorfion Familotel Liechtenstein dreht sich von früh bis spät alles um unbeschwertes Kinderlachen, um erfreuliche Family-Time und entspannende Auszeiten für Eltern. Täglich von 9 bis 20.30 Uhr sind die Kinderbetreuer:innen gut gelaunt und wissen immer, was der eingeschworenen Ferienbande Spass macht. Schon die Babys werden im Hotel Gorfion liebevoll betreut, um Mama und Papa eine Verschnaufpause zu gönnen. Die neue Softplayanlage begeistert die Kleinen. Im Schwimmbad des Hotels werden Kids zu Malbuner Wassernixen. Die ganz Kleinen plantschen im Babypool im herrlich warmen Wasser. Die Erwachsenen finden im Saunabereich einen Wellness-Rückzugsort, wo sie in aller Ruhe durchatmen und loslassen können. Die grossen Geniesser sind von der Gourmetküche auf Haubenniveau – vom Frühstücksbuffet über den Mittagssnack bis zum Fünf-Gänge-Abendmenü – begeistert. Die Kids finden an ihrer Buffetstation, was ihnen schmeckt. Weil die Kleinsten oft das meiste Gepäck brauchen, ist im Hotel Gorfion schon alles vor Ort: Vom Fläschchenwärmer bis zum Babybrei-Menü, von der Rückentrage bis zum Fahrradanhänger und vieles mehr.



Tanz mit der Maus durch den Winter



Herr Gorfion ist der „heimliche Empfangs-Chef“ in dem vielfach ausgezeichneten Familienhotel. Die Kinder lieben das mausestarke Maskottchen. In seinem Happy-Club kommen sie zusammen zum Spielen, Tanzen und Toben, zum Basteln und Kochen. Im Indoor-Baumhaus kann man sich wunderbar verstecken, um dann mit der tollen Rutsche wieder nach unten zu sausen. Die Kletterwand im Hotel ist das Revier der jungen Kletterkünstler. Natürlich kommt auch Herr Gorfion im Happy-Club vorbei und macht das, was er am besten kann: Singen. Sein Gorfion-Song geht auf YouTube durch die Decke und alle kennen den locker-flockigen Gorfion-Tanz.



Mehr Rabatt zum Saisonbeginn (25.11.–02.12.22)

Leistungen: Mindestaufenthalt 2 Nächte, 10 % sparen, täglich kostenlose Kinderbetreuung, Schwimmbad und Wellnessbereich, abwechslungsreiches Kinderprogramm, für die Kinder All-In Essen von früh bis spät, für die Erwachsenen Gourmet-Vollpension – Preis p. Erw.: ab 285 CHF