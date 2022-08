Schneemänner vor: Rein ins Wintervergnügen à la Gorfion

Direkt vom Gorfion geht es raus in den Schnee zum. Einige Wege sind auch im Winter gut mit dem Kinderwagen befahrbar. Wer gerne „offroad“ unterwegs ist, der leiht sich im Familienhotel bequeme Kindertragen aus.führen alle Interessierten auf die schönsten Routen der Wintersportregion. Familien, die auch im Winter gerne wandern, erhalten umfangreiche Wander-Informationen an der Hotelrezeption oder über das Gäste-Tablet. Auf densind die Langläufer mit sich und der Natur im Einklang. Zwei Gratistickets für die 15 Kilometer lange Valünaloipe liegen für Hotelgäste an der Rezeption zum Ausleihen bereit. Zu späterer Stunde – vielleicht wenn die Kleinen schon schlummern – lädt die Nachtloipe noch bis 21.30 Uhr zum spätabendlichen Sport.am Eislaufplatz,auf der Naturrodelbahn Sücka oder nach Liftschluss auf den Pisten, eine romantischein der Abenddämmerung oder ein spannendesdurch den Schnee mit den gutherzigen Vierbeinern – gemeinsame Familienerlebnisse lassen rund um das Gorfion Familotel Liechtenstein nicht lange auf sich warten.Imdreht sich von früh bis spät alles um unbeschwertes Kinderlachen, um erfreuliche Family-Time und entspannende Auszeiten für Eltern.vonsind die Kinderbetreuer:innen gut gelaunt und wissen immer, was der eingeschworenen Ferienbande Spass macht. Schon die Babys werden im Hotel Gorfion liebevoll betreut, um Mama und Papa eine Verschnaufpause zu gönnen. Diebegeistert die Kleinen.Imdes Hotels werden Kids zu Malbuner Wassernixen. Die ganz Kleinen plantschen imim herrlich warmen Wasser. Die Erwachsenen finden im Saunabereich einen, wo sie in aller Ruhe durchatmen und loslassen können. Die grossen Geniesser sind von der– vom Frühstücksbuffet über den Mittagssnack bis zum Fünf-Gänge-Abendmenü – begeistert. Die Kids finden an ihrer Buffetstation, was ihnen schmeckt. Zahlreiche Special Deals und ein schönes Weihnachts- und Silvesterprogramm versüssen Familien die Winterzeit.7 Nächte, 5 % Rabatt + 5 % Happy-Card-Rabatt und somit 10 % sparen, täglich kostenlose Kinderbetreuung, Schwimmbad und Wellnessbereich, abwechslungsreiches Kinderprogramm, für die Kinder All-In Essen von früh bis spät, für die Erwachsenen Gourmet-Vollpension –ab 1.122 CHF