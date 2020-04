Die Unternehmensgruppe Good Feeling Products (GFP) hat den hohen Nutzen vom Baumpilz Zunderschwamm (lat. Fomes fomentarius) für den zeitgemäßen Verbraucher lange erkannt.Das inhabergeführte Familienunternehmen hat in seiner 12jährigen Firmengeschichte die Symbiose von Forschung, Produktion und Vertrieb in einem Firmenverband geschaffen. Deswegen ist Good Feeling Products (GFP) Marktführer im Bereich kosmetische Produkte und Nahrungsergänzungsmittel mit und aus dem Zunderschwamm. Es gibt einen regelrechten Boom. Doch einzig und allein bei Good Feeling Products (GFP) gibt es den GFP-Komplex®, gewonnen aus dem Zunderschwamm, zu kaufen. Der GFP Komplex® wird in einem nahezu 100stündigen Herstellungsprozess von Good Feeling Products (GFP) in Deutschland produziert.GFP-Produkte stehen im Bereich Zunderschwamm für höchste Qualität. Dazu betreibt GFP aufwendige Forschung und Entwicklung. Außerdem kooperiert GFP im Bereich der Forschung eng mit der renommierten Hochschule Niederrhein. Soweit es Good Feeling Products bekannt ist, betreibt kein anderes in Sachen Zunderschwamm aktives Unternehmen auch nur im Ansatz einen solchen Aufwand. Für GFP ist Forschung und Entwicklung dagegen eine Selbstverständlichkeit. Schließlich birgt der Baumpilz Zunderschwamm auch Gefahren. Doch wie so oft ist der richtige Umgang mit der Natur ein wahres Geschenk.Alles Wichtige und Interessante zum Zunderschwamm (lat. Fomes fomentarius) finden Sie hier: https://goodfeelingproducts.com/...