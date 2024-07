Teenage-Horror-Comedy-Hörspielserie – FANGTASTIC NIGHT

Am Freitag, den 12. Juli 2024, feiert die brandneue Hörspielserie “Fangtastic Night” Premiere. Die Teenage-Horror-Comedy-Serie vereint schaurigen Grusel und bissigen Humor, verteilt auf drei spannende Episoden, von denen jeden Freitag eine neue erscheint.„Fangtastic Night“ vereint Horror, Comedy und Young Adult in einer Serie und spricht damit ein breites Publikum an.Die Story beginnt mit dem ersten Tag des Abschlussjahres der besten Freundinnen Lucy und Lavina. Ein mysteriöses Verschwinden erschüttert ihre Welt und entfacht eine Jagd, die dunkler und gefährlicher ist, als sie es sich je hätten vorstellen können:Nachdem auf mysteriöse Art und Weise eine Schülerin verschwindet, ist Lavina fest davon überzeugt, dass Vampire die ruhige Vorstadt infiltriert haben. Lucy hingegen möchte zunächst gar nichts von Lavinas Theorie wissen. Nach einem Glowup in den Sommerferien sucht sie Kontakt zu den Cool-Kids, zu denen auch ihr Schwarm, der unnahbare Tyler, gehört. Sie sehnt sich danach, in ihrem letzen Schuljahr endlich das süße Partyleben zu genießen.Lavina stößt bei ihrer Recherche zum Vermisstenfall auf ein düsteres Muster ähnlicher Fälle in anderen Vorstädten. Da Lucy kein Interesse daran zeigt, sucht sie Rat beim neuen geheimnisvollen Lehrer Nathan Thomas, der auffallend interessiert an ihren Theorien zu sein scheint. Lavina ahnt noch nicht, dass ein Geheimnis, das er ihnen anvertraut, sie und Lucy in große Gefahr bringt und sie zu waschechten Vampir-Killerinnen werden müssen...Mit Janina Brückbauer, Ferdi Özten, Lena Tiemann, Daniela Thuar, Matthias Hoff und Fabian Hollwitz in den Hauptrollen.Produziert wurde die Serie von Max Maschmann und den Golden Vision Studios, aufgenommen sowie abgemischt in den Klangkantine Studios Darmstadt.Die erste Episode von “Fangtastic Night” feiert am 12. Juli 2024 Premiere. Die weiteren Episoden erscheinen jeweils freitags und sind auf allen gängigen Plattformen zum Streamen oder Herunterladen verfügbar.Weitere Details zur Serie finden Sie unter: