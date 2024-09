Besteller Genre der Buchwelt erobert erstmals das Hörspiel - haucht ein TikTok Trend der Hörspiel-Branche neues Leben ein?

Am Freitag, den 27. September 2024 debütiert die wohl erste New-Adult-Romantasy-Hörspielserie "The Moon Heritage Chronicles". Der angesagte BookTok-Trend der beliebten Social Media App TikTok erobert jetzt auch die Welt der Hörspiele!Romantasy kommt aus der Buchwelt und steht für die Mischung aus Romance und Fantasy. Das New Adult Genre befasst sich mit dem Leben junger Erwachsener. New-Adult-Romantasy hat sich als Hit-Genre der Buchwelt etabliert, das regelmäßig die Bestsellerlisten anführt und eine breite Leserschaft fasziniert. Diese Kategorie spricht insbesondere junge Leser an, die sich am Übergang zwischen Jugend und Erwachsensein befinden, und bietet Geschichten, die sowohl romantische als auch fantastische Elemente mit den Herausforderungen und Erlebnissen dieser Lebensphase vermischen. Dieses Genre hat unter anderem über Social Media (“BookTok”) sehr erfolgreich eine neue Generation von Lesern angezogen, darunter auch viele, die zuvor Lesen für langweilig und veraltet hielten. Mit einer frischen und ansprechenden Perspektive wurde die Buchwelt revolutioniert und das New Adult Genre ist jüngst mehrfach und sehr erfolgreich für Film und Fernsehen umgesetzt worden. "The Moon Heritage Chronicles" bringt das Ganze nun zum ersten Mal auch als Hörspiel!Produziert wurde die Serie von Max Maschmann und den Golden Vision Studios, aufgenommen und gemixt in den Klangkantine Studios Darmstadt. Die aufwendige Produktion bietet neben etablierten Sprechern auch die erste Hörspiel-Rolle des mit über 550.000 Followern auf TikTok sehr erfolgreichen BookTok-Stars Jess Hengel (@itsjessamess). In weiteren Hauptrollen zu hören sind zudem der bekannte Synchronsprecher Benjamin Stolz, die Bühnenschauspielerinnen Larissa Bader und Melissa Breitenbach, sowie die beiden aufstrebenden Sprecher Ben Niclas Leenen und Benedict Matysik.Eingebettet wird die Serie mit der eigens aufwendig produzierten Pop Ballade “Take Me.”, der Titelsong stellt gleichzeitig die ebenfalls am 27.09.2024 erscheinende Debütsingle der aufstrebenden Sängerin GUILLS dar und hat Hitpotenzial.Das extra produzierte, aufwendige Sounddesign mit tollen Effekten intensiviert das Hörerlebnis. Die Hörer tauchen ein in eine geheimnisvolle Welt aus Drama, Liebe und Verrat, bereichert durch eine moderne Erzählweise, in der Grenzen verschwimmen.Die Ankunft der jungen Studentin Lina in der malerischen Studentenstadt Kaltenstein markiert den Beginn einer Serie von mysteriösen Ereignissen. Die idyllische Ruhe der Kleinstadt wird durch den rätselhaften und brutalen Tod einer Studentin erschüttert. Als Lina Zeugin eines brisanten Gesprächs wird, beginnt sie zu recherchieren. Getrieben von dem Drang, die Wahrheit aufzudecken, stößt Lina auf alte Mythen und ein dunkles Geheimnis. Ihre Begegnungen mit dem mysteriösen Frauenschwarm Baron Leonard von Kaltenstein führen sie tief in ein Labyrinth aus Liebe und Gefahr.„Das Schreiben fühlte sich für mich wie eine Stadtführung durch Kaltenstein an, bei der man hoffte, sie würde niemals enden.“„Audioformate erleben derzeit einen großen Aufschwung, da immer mehr Menschen sich nach einer Auszeit von den Bildschirmen sehnen. Im Gegensatz zu Filmen oder Serien entfachen Hörspiele die Fantasie auf besondere Weise und laden dazu ein, ganz entspannt in andere Welten einzutauchen.“Auf der in wenigen Wochen kommenden Frankfurter Buchmesse sind am Stand von Klangkantine Audiobooks (Halle 3.1, K30) Ausschnitte zu hören und die Mitarbeiter können über den aufwendigen Produktionsprozess hinter "The Moon Heritage Chronicles" aufklären.Die erste Episode der Serie wird ab dem 27. September 2024 auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen zum Hören verfügbar sein oder in den gängigen Stores zum Download. Jeden Freitag folgt dann eine weitere Episode der sechsteiligen Serie.Weitere Informationen finden Sie auf der Website https://golden-vision.eu/artist/the-moon-heritage-chronicles/