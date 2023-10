Go4vet: Neues Portal bietet Qualitätssicherheit für Tierhalter und Praxismarketing für Tierärzte

Das Wohl und die Gesundheit unserer Tiere liegen jedem Tierhalter am Herzen. Doch wie findet man schnell und zuverlässig den richtigen Tierarzt? Genau hier setzt Go4vet an. Das neu lancierte Onlineportal dient als Schnittstelle zwischen besorgten Tierbesitzern und kompetenten Tierärzten in Österreich. Dank strengen Qualitätskontrollen garantiert die Plattform verlässliche Informationen und hilft Tierhaltern, schnell und einfach den passenden Tierarzt in ihrer Nähe zu finden. Zudem bietet Go4vet Tierärzten innovative Möglichkeiten zum Praxismarketing.Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche ist es kinderleicht, über Go4vet Symptome des eigenen Haustiers zu hinterfragen und bei Bedarf direkt den nächsten Tierarzt zu kontaktieren. Besonders praktisch: Das Portal wird in Kürze auch auf Deutschland ausgeweitet, wodurch eine noch größere Auswahl an qualitätsgeprüften Tierärzten zur Verfügung stehen wird.Ein Tierbesitzer schwärmt von der Plattform: „Eine absolut großartige Plattform, um jegliche Symptome meiner Katze sofort zu hinterfragen, bevor ich zum Tierarzt laufen muss. Und wenn ich doch einen brauche, sind hier die besten zu finden.“Für Tierärzte bietet Go4vet nicht nur die Möglichkeit, ihre Praxis einem breiten Publikum vorzustellen, sondern auch ein effektives Praxismarketing durch gezielte Platzierungen und Informationen über die angebotenen Leistungen. Das garantiert nicht nur eine verbesserte Sichtbarkeit, sondern auch eine bessere Patientenbindung.Go4vet ist die Antwort auf die moderne und digitale Tiermedizin des 21. Jahrhunderts. Der Fokus auf Qualität und Transparenz macht das Portal zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle für alle, die das Beste für ihr Tier suchen.Besuchen Sie Go4vet und entdecken Sie selbst die Vorteile dieser innovativen Plattform.