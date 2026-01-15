Kontakt
Von Kollagen zu Balance: Glow25 erweitert sein Pro-Aging-Portfolio

Glow25, Deutschlands führender Kollagenanbieter, erweitert sein Sortiment erstmals über Kollagen hinaus. Mit dem Launch von Glow25 Balance stellt das Berliner Unternehmen eine innovative 3-in-1-Tribiotika Formel vor und vollzieht damit einen strategischen Schritt hin zu einer ganzheitlichen Pro-Aging-Brand.

Alltagslösung für modernes Wohlbefinden

Ein fordernder Alltag, wenig Pausen und zunehmendes Alter können das innere Gleichgewicht beeinträchtigen. Viele Menschen kennen einen aufgeblähten Bauch nach dem Essen, weniger Energie im Alltag oder eine Haut, die an Strahlkraft verliert.

Glow25 Balance richtet sich gezielt an Menschen, die ihr persönliches Wohlbefinden bewusst unterstützen möchten – mit einer unkomplizierten Routine, die sich mühelos in den Alltag integrieren lässt.

Die innovative 3-in-1 Tribiotika-Formel

Die Formel kombiniert aktive und inaktivierte Milchsäurebakterien mit Kiwifruchtpulver und Inulin. Ergänzt wird die Formel durch Vitamin B2 (Riboflavin), das zum Schutz der Zellen und zur Erhaltung normaler Haut beiträgt, sowie Calcium, das die normale Funktion von Verdauungsenzymen unterstützt. Beide Inhaltsstoffe fördern zudem einen normalen Energiestoffwechsel.

Pro-Aging: Bewusster Umgang mit dem eigenen Körper

„Mit Glow25 Balance erweitern wir unsere Produktwelt um eine einfache, alltagstaugliche Routine für innere Balance", erklärt Heidi Thole, Pressesprecherin von Glow25. „Gerade in einem hektischen Alltag wünschen sich viele Menschen Lösungen, die sich unkompliziert integrieren lassen und langfristig unterstützen."

Der Produktlaunch markiert eine strategische Weiterentwicklung der Marke. Glow25, bislang vor allem für seine hochwertigen Kollagenprodukte bekannt, positioniert sich zunehmend als ganzheitliche Pro-Aging-Brand, die Schönheit, Wohlbefinden und bewusstes Älterwerden von innen heraus denkt.

„Wir verstehen Pro-Aging als einen bewussten Umgang mit dem eigenen Körper über die Zeit hinweg", so Thole weiter. „Es geht nicht darum, Alterung zu kaschieren, sondern den Körper im Alltag optimal zu unterstützen. Glow25 Balance ergänzt unsere Routinen perfekt für alle, die sich selbst etwas Gutes tun möchten – ohne ihren Alltag neu organisieren zu müssen."

Die Kapseln ist ab sofort im Glow25 Shop verfügbar und fügt sich nahtlos in die bestehende Glow25-Produktfamilie ein, die bereits Tausende von Kundinnen bei ihrer täglichen Beauty- und Wellness-Routine unterstützt.

Glow25

Glow25 wurde 2021 in Berlin gegründet, mit dem Ziel, ein neues Bewusstsein für Schönheit und Älterwerden zu schaffen. Als bewusster Gegenpol zum klassischen Anti-Aging verfolgt Glow25 einen ganzheitlichen Pro-Aging-Ansatz. Ein Teil dieses Ansatzes Teil sind unsere hochwertigen Kollagen-Produkte, die höchste Qualität, Bioverfügbarkeit und Alltagstauglichkeit miteinander vereinen.

Unsere Mission geht jedoch über den wirtschaftlichen Erfolg hinaus: Wir setzen auf soziale Verantwortung und Empowerment. Denn Schönheit entsteht nicht durch das Verbergen des Alters, sondern durch das bewusste Erleben jeder Lebensphase.

