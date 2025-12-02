Formel 1 Spielberg 2026: Rennaction und Alpenflair am Red Bull Ring
Auch 2026 ist die Formel 1 wieder in Spielberg am Start. Wenn am Red Bull Ring inmitten der Steiermark die Motoren aufheulen, erwartet die Fans ein Wochenende voller Gänsehautmomente, beeindruckender Kulisse und unvergesslicher Erlebnisse.
Der Red Bull Ring: Eine der spektakulärsten Formel-1-Rennstrecken Europas
Der Red Bull Ring in Spielberg zählt zu den schönsten und spannendsten Rennstrecken im Formel-1-Kalender. Mit nur 4,3 Kilometern Länge und zehn Kurven wirkt er zwar kompakt, doch die Kombination aus langen Geraden und engen Bremszonen sorgt regelmäßig für spannende Überholmanöver. Besonders der Anstieg zu Kurve 3 mit seinem späten Bremspunkt ist Jahr für Jahr ein echtes Highlight.
Formel-1-Tickets für Österreich sind jedes Jahr ein Highlight für Fans und das völlig zu Recht. Was den Red Bull Ring so besonders macht, ist nicht nur die fahrerische Herausforderung, sondern auch seine Lage. Eingebettet in die Hügel der Obersteiermark und mit Blick auf Wälder, Wiesen und Berge bietet er ein Panorama, das man im Motorsport kaum ein zweites Mal findet. Die Höhenunterschiede fordern die Fahrer heraus und sorgen bei den Fans für beste Sicht von den Tribünen.
Seit dem Umbau 2011 gehört der Red Bull Ring für viele Fahrer und Fans zu den beliebtesten Strecken im Kalender. Die Mischung aus Tradition, moderner Infrastruktur und echter Nähe zum Geschehen sorgt für eine Atmosphäre, wie man sie nur in Spielberg erlebt. Und wenn die niederländischen Fans die Tribünen in ein orangefarbenes Meer verwandeln, ist klar: Spielberg steht für echte Emotionen.
Mehr als nur Racing: Erlebnisse rund um Spielberg und den Red Bull Ring
Ein Besuch in Spielberg zum F1-Wochenende bietet weit mehr als nur Rennaction auf der Strecke. Die Steiermark liefert die perfekte Kulisse und hält jede Menge Highlights bereit. Direkt über den Tribünen sorgt eine Flugshow für Gänsehautmomente. Wer Lust auf Motorsportgeschichte hat, kann im Red Bull Ring Museum legendäre Fahrzeuge und spannende Einblicke in die Geschichte der Strecke entdecken.
Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten. Entlang der Ringstraße serviert das Bull’s Lane Bistro Frühstück, Suppen und Burger mit Blick auf die Strecke. Im Schönberghof erwarten Dich regionale Spezialitäten und ein traumhafter Panoramablick ins Tal. Wer’s etwas edler mag, wird im Steirerschlössl fündig. Hier trifft feine Küche auf stilvolles Ambiente. Und im Schloss Gabelhofen verbindet sich historischer Charme mit modernen Ideen der steirischen Küche.
Für eine entspannte Auszeit lohnt sich ein Abstecher an den Wörthersee. In Klagenfurt oder Velden genießt Du Drinks direkt am Wasser, Urlaubsfeeling pur. Wer gerne aktiv ist, findet in der Region zahlreiche Wander- und Radwege durch die beeindruckende Landschaft der Steiermark. So wird das Rennwochenende ganz schnell zu einem vielseitigen Erlebnis.
Tickets, Reisepakete und Camping für die Formel 1 in Spielberg 2026
Wer live dabei sein will, sollte sich frühzeitig Tickets sichern. Wochenend-Tickets für drei Tage gibt’s als Stehplatz (General Admission) oder mit reservierten Sitzplätzen auf beliebten Tribünen wie der Steiermark- oder Red Bull-Tribüne.
Wer das F1-Wochenende stressfrei und mit extra Komfort genießen will, ist mit den Reisepaketen von Global-Tickets genau richtig. Sie beinhalten drei, vier oder fünf Nächte in einem Hotel in Graz, Frühstück sowie tägliche Transfers zur Rennstrecke am Samstag und Sonntag. Eine mehrsprachige Reiseleitung ist vor Ort und hilft Dir bei allen Fragen weiter.
Wer direkt an der Action sein möchte, entscheidet sich für einen der nahegelegenen Campingplätze. Zur Auswahl stehen unter anderem gut ausgestattete Optionen wie Camping Pink Premium mit Stromanschluss und modernen Sanitäranlagen oder Camping Blue in der Nähe der General Admission sowie der West- und Nordtribünen. So nah am Geschehen sind Übernachtungen sonst kaum möglich.