Zweites Oberharzer Herbstfest am Sonntag, 12. Oktober 2025

Am Sonntag, dem 12. Oktober, verwandelt sich der Kunsthandwerkerhof in Zellerfeld von 10:00 bis 17:00 Uhr in ein buntes Herbstfest, das für die ganze Familie zahlreiche Überraschungen bereithält. Gemeinsam mit der Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld und der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH laden die ansässigen Geschäfte und Kunsthandwerker alle großen und kleinen Besucher ein, einen unvergesslichen Tag im Herzen des Oberharzes zu verbringen.
Die Kunsthandwerker öffnen ihre Ateliers und Geschäfte und bieten den Gästen die Möglichkeit, hinter die Kulissen ihres kreativen Schaffens zu blicken. Stöbern und Entdecken stehen im Vordergrund. Die Besucher können sich von der Vielfalt des Handwerks inspirieren lassen und Geheimnisse rund um das Bierbrauen sowie die Gestaltung verschiedenster Materialien erleben. Auch Mitmachen für Groß und Klein ist möglich. Ob Glasmalen, Kugelblasen oder Weben: Die ansässigen Kunsthandwerker bieten an diesem Tag viele Aktionen.
„Das Fest bietet nicht nur eine Plattform für Kunst und Handwerk, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.“, erklärt Silvia Hoheisel, Eventleiterin der Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld. Livemusik von Martin Hampe sorgt für die passende Stimmung. Für die kleinen Entdecker gibt es eine herbstliche Bastelstraße, bei der u. a. Harzsteine bemalt, Blätterigel und Tannenzapfenschnecken gebastelt werden können. Auch weitere Herbstdeko kann vor der Glashütte erstellt werden.
Ein Highlight sind die beliebten Kinder-Attraktionen wie die Hüpfburg, das Ponyreiten, ein kleines Ziegengehege und ein spannendes Herbstquiz, das große und kleine Rätsellöser begeistert.
„Wir freuen uns, die Besucher zu unserem zweiten Oberharzer Herbstfest einzuladen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Kreativität und die Vielfalt der Kunsthandwerker zu erleben und gemeinsam mit der Familie einen tollen Tag zu verbringen“, sagt Silvia Hoheisel.
Der Eintritt ist frei und alle Aktivitäten sind familienfreundlich gestaltet.
Kurzfristige Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen unter 05323 81024, info@oberharz.de oder https://www.oberharz.de/veranstaltungen/veranstaltungen-im-oberharz/oberharzer-herbstfest
Familienprogramm 10:00 bis 17:00 Uhr (Aktionen kostenfrei falls nicht anders angegeben)
Programm:
- Stöbern auf dem Kunsthandwerkerhof in den Geschäften/Ateliers und an den Ständen
- Alles rund um Glas in der Glashütte: Kugelblasen (mit Rabatt: pro Kugel 9,90€), Glasmalen für jedermann (Kosten: 4€), Murmelbahn bauen (kostenlos)
- Brauakademie: Öffnung der gemütlichen Brauakademie zu kleinen Führungen
- Herbstdeko basteln mit Svea und Julian vor der Glashütte (1,50 € pro Person)
- Atelier Fehlfarben: Hundehaare verspinnen lassen (Kosten: 10g - 2,50€)
- Harzsteine malen, Blätterigel und Tannenzapfenschnecken basteln mit der Tourist-Information
- Herbstquiz für Familien
- Bunte Erlebnis-Hüpfburg
- Tiergehege mit Ziegen
- Ponyreiten von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Livemusik von 13:00 bis 16:00 Uhr mit Martin Hampe