Wittenberger Tierheim erhält Geld- und Sachspende von der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg

Das Team der Tourist-Information überreichte am Donnerstag, dem 27. März, eine Geld- und Sachspende an das Wittenberger Tierheim.



Bereits in der vergangenen Saison sammelte die Tourist-Information Geld für das Tierheim Wittenberg. Der „Tourismus-Talk“ am 13. März wurde zudem genutzt, um noch mehr Geld für das Tierheim zu erhalten. Insgesamt konnten 400 € in bar und eine Sachspende an die Tierheimleiterin, Frau Catrin Rhode, überreicht werden.



Im Anschluss führte Rhode das Team über das Gelände und berichtete über die aktuelle Situation. Das Tierheim hat einige Hunde aufgenommen, die umfassende Pflege, Fürsorge und medizinische Versorgung benötigen. „Mit dieser Spende ist uns sehr geholfen“, so Rhode und ergänzt: „Jeder Euro zählt. Wir hoffen auf weitere Unterstützung, um die Tiere aufzupäppeln, damit sie bald ein neues Zuhause bekommen.“



„Wir freuen uns, mit den Spenden helfen zu können. Wir werden auch zukünftig mit weiteren Spendenaktionen das Wohl der Zwei- und Vierbeiner unterstützen“, so Kristin Ruske, Leiterin der Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg.“



