Werbung für einen starken Tourismus der Lutherstadt Wittenberg auf der Leipziger Buchmesse 2025

Die Tourist-Information Lutherstadt Wittenberg und die LutherMuseen präsentierten sich gemeinsam auf der Leipziger Buchmesse. Bereits zum zweiten Mal nahmen die Einrichtungen an der Messe teil.



An allen Tagen herrschte großer Andrang und breites Interesse, sodass zahlreiche Messebesucher über die diesjährigen Veranstaltungen, Museumsbesuche, Stadtführungen und Reiseangebote in Wittenberg, Eisleben und Mansfeld informiert wurden. Trotz einer großen Anzahl an Broschüren und Infomaterialien war zum Messeschluss alles vergriffen und ausgegeben.



Neben aktuellen touristischen Broschüren wartete am Stand eine besondere Einladung zum 500. Jubiläum des Stadtfestes „Luthers Hochzeit“ vom 13. bis 15. Juni in Wittenberg. Auch zahlreiche Bücher rund um die Themen Luther, Reformation und Wittenberg fanden ihren Absatz.



Ein weiteres Highlight war ein Quiz zur deutschen Sprache mit Begriffen, die es heute nicht mehr gibt! Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer staunten über die einstigen Wortkreationen. Die Teilnahme wurde mit kleinen, feinen Preisen belohnt.



